Fuarlar 3 milyar TL kazandırıyor

İzmir'de düzenlenen fuarlara destek veren oda ve birlikler, son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntıların en büyük ilacının fuarları büyütmek ve geliştirmek olduğunu söyledi. Oda ve birlik başkanları, kongre ile fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar lirayı aştığını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve misafir fuarcılık şirketleri tarafından düzenlenen kongre ve fuarlar kent ekonomisi başta olmak üzere ülke ekonomisine de 2018 yılında büyük katkı sağladı. Kentin ekonomik kalkınmasının en önemli araçlarından biri olarak görülen fuarcılığın daha gelişmesi amacıyla 2015 yılında hizmete sunulan fuarizmir ile birlikte çıtasını daha da yükselten sektör; bu yıl zirve yaptı. Türkiye'den 81 ilin yanı sıra, dünyanın her noktasını İzmir'de buluşturan etkinlikler sayesinde kent ekonomisi hareketlendi. MARBLE İzmir Fuarı, IF Wedding Fashion İzmir, Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi başta olmak üzere birçok büyük fuarla beraber oteller yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştı. Gerçekleşen ikili görüşmelerle birlikte kent ve ülke ekonomisine büyük katkılar veren fuarlardan, sektör temsilcileri de bir hayli memnun kaldı. Fuarlara destek veren odalar ve birlikler de 2019 yılında gerçekleşecek etkinliklerden çok umutlu olduklarını dile getirerek, 'krizin ilacı fuarlar' görüşünde birleşti. n Burcu Özkan

Özgener: Fuarcılıkta gözler İzmir'in üstünde

İzmir'in fuarcılıkla anılan bir kent olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuarizmir'in hizmete girmesi ile birlikte kentte düzenlenen fuar sayısının bir hayli arttığını ve yukarı ivme gösteren ziyaretçi sayılarının kent ekonomisinin canlandırdığını söyledi. Verdikleri destekleri ilerleyen süreçte de sürdüreceklerini kaydeden Özgener, "Odamızın da sağladığı desteklerle, önümüzdeki dönemde de fuarcılığın önemini koruyacağını, fuarcılık sektörünün de yoluna güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle son iki yılda fuarizmir'de gerek İZFAŞ gerekse misafir fuar şirketleri tarafından düzenlenen fuarlar, ülkemiz fuarcılığında gözlerin İzmir'e çevrilmesini sağladı. Kentimiz özellikle fuar dönemlerinde aynı anda birden fazla fuara ev sahipliği yapan, yabancı ortaklı fuar şirketlerinin bazı fuarlarını kentimize alma yönünde girişimlerde bulunduğu bir merkez olma yolunda ilerliyor. Bu anlamda, önümüzdeki yıl da kentimizde mevcut fuarların katılımcı ve ziyaretçi anlamında büyüdüğü, aynı zamanda yeni fuarların kentimize merhaba dediği bir dönem olarak öngörüyoruz. Kentimizin 2019 yılında 2018 yılından da verimli etkinliklere ev sahipliği yapacağına inanıyorum" dedi.

Tanıtımın etkisi

Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'de düzenlenen fuarlar gerek şehir dışından gerekse yurt dışından artık daha fazla dikkat çekici etkinlikler haline gelmeye başladı. Artık sadece MARBLE İzmir Fuarı'nda değil, uluslararası unvan kazanan birçok fuarımız vesilesiyle konaklama ve yeme-içme tesislerimizin tam doluluk oranlarını yakaladığı dönemleri daha sık yaşıyoruz. Fuarlarımızı daha verimli etkinliklere dönüştürüp nitelik olarak geliştirebilirsek, İzmir'de daha fazla yabancı katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayabiliriz. Bu sebeple fuarlarımızı tanıtırken İzmir'i tanıtmayı, İzmir'i tanıtırken de fuarlarımızı tanıtmayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz."

Yorgancılar: İzmir ile etkileşim

İzmir'in uzun yıllardır süregelen fuarcılık tarihinin önemine değinen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "İzmir'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar lirayı aşıyor olması kuşkusuz ekonomik açıdan çok önemli. Yaratılan bu ekonomik değerin yanında, özellikle de ihtisas ayrımında sektörlerimize ve kentimize tanınırlık katkısı inkar edilemez. Kentimizdeki otellerden, restoranlara kadar uzanan içeride ticaretin hareketlenmesi, gelen misafirlerin İzmirli ile etkileşim içinde olması geleceğe yatırım açısından da önem taşımakta. Ulusal ve küresel büyüme için 2019 yılında küçülme beklentisi, kuşkusuz fuarlara da olumsuz yansıyabilecektir. Ancak, bu konjonktürel süreci, lehimize çevirecek şekilde organizasyonlar yapmak bizim elimizde. Doğru kontaklarla, doğru işbirlikleri ile İzmir olarak bunu başarabiliriz. Yabancı sermayenin imalat sanayinde tercih ettiği ilk sırada İzmir'in gelmesi, dışarıdan İzmir'e olan bakışı çok net göstermektedir. İşte bu yönde atacağımız stratejik adımlarla, bu bakışı ekonomik değere dönüştürebilecek tecrübe ve bilgiye sahibiz" dedi.

Kestelli: Fuarlar umudun ve pes etmemenin temsilcisi

İzmir'in fuarizmir ve kentte düzenlenen fuarlarla en hareketli yıllarından birini yaşadığını söyleyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Yurt dışından ve yurt içinden gelen binlerce ziyaretçi konaklamadan yeme-içmeye, bindikleri taksiye kadar pek çok sektörde ekonomik hareketlilik yarattı. Fuarlar ekonomiyi canlandırdığı gibi kent hayatına renk ve enerji de kattı. Her yıl İzmir'de düzenlenen 40'tan fazla fuarı 87 yıllık bir geleneğe borçluyuz: İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF). Dile kolay tam 87 yıl önce dönemin tüm zorluklarına rağmen ülkenin ilk ve en kapsamlı ticaret fuarı İzmir'de açılmış. Ve bugün İEF, zamanın ruhunu, dönüşümün şifrelerini başarıyla çözmeye odaklanmış organizasyonların başında geliyor. Zor bir dönem yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl bundan daha kolay olmayacak. İEF, geçmişte nasıl ki pek çok zor dönemde kapılarını azimle açtıysa bugün de, düzenlenecek diğer tüm fuarlarla birlikte açmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde de fuarlarımız zorluklar karşısında umudun ve pes etmemenin temsilcisi olacaktır. Ülke olarak beka mücadelesi verdiğimiz bu dönemde içeriği daha dolu, daha cazip, değişimin öncüsü olan fuarlarla adımızı duyurmalıyız. Son birkaç yıldır yakalanan dinamik yapının sürmesi, İzmir'in yenilikçi iddiasına, değişim çizgisine, "İzmir'e doyamazsınız" perspektifine uygun bir yol izlenmesi en büyük beklentimiz. Önümüzdeki yıl da düzenlenecek fuarlarla, çağa ve değişime ayak uyduran, en az geçen seneki kadar iş bağlantılarının, iş birliklerinin temellerinin atılacağı bir sezon olmalı" dedi.

Eskinazi: Güven ortamının oluşmasına katkı sağlayacak

Fuarizmir'in köprü görevi gördüğünü ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Fuarlar şehri İzmir mottosuyla hareket eden Türkiye'de fuarcılığın başladığı yer olan İzmir, Türkiye'de bir asra yaklaşan fuarcılık tecrübesiyle ekonomimize büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Bugün gelinlikten mermere, gıdadan konfeksiyona, ayakkabıdan organik ürünler sektörlerinde onlarca fuara ev sahipliği yapan İzmir, Türkiye'nin en modern fuar merkezlerinden fuarizmir ile Türk ekonomisinin ürettiklerinin alıcısıyla buluşmasında köprü görevini başarıyla üstleniyor. Ekonomide çarkların yavaşladığı ortamlarda, çarkların hızlanması için fuarlara katılımın daha çok tercih edilmesi gerekiyor. Talebin nazlı olduğu dönemlerde fuarlarda yapılacak tanıtımlar ihracat hedeflerine ulaşmada itici rol üstlenecektir. 2018 yılında İzmir Enternasyonal Fuarı'nın İzmir ekonomisine 1 milyar dolarlık katma değer sağladığı hesaplamaları İEF'nin başarısını ortaya koyuyor. 2018-19 döneminde gerçekleşecek fuarlardan beklentimiz ekonomide güven ortamının tekrar oluşmasına katkı sağlamasıdır" diye konuştu.