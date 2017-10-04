GALAFX Ödül Aldı

GALAFX, dünyanın en saygın finans dergilerinden olan Global Banking & Finance Review tarafından 2017 yılında Türkiye'nin en iyi forex şirketi seçildi

Konuyla ilgili olarak GALAFX Kaldıraçlı İşlemler Birim Müdürü Richard Andrew Voughan şu açıklamalarda bulundu: "Bu ödül, müşteri memnuniyetine verdiğimiz hassasiyetin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

GALAFX olarak dünya çapında foreks piyasalarının gelişimi ve tanıtımı açısından verdiğimiz eğitimler, müşterilerimize sunduğumuz işlem platformunun hızı ve piyasa takip programımızın kalitesi bu ödülü almamızdaki ana etken olmuştur.

GALAFX ailesi olarak bizler, yatırımcılarının taleplerini en çok dinleyen, bu talepleri gerçekleştirmek için en çok çaba sarfeden forex firması olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çabalarımızın sonucu aldığımız bu ödülü sonuna kadar hak ettik.



Yine bu ödülü kazanmamızda, bizi rakiplerimizden farklı kılan en önemli etkenlerden birisi de; yurt dışı merkezli global bir marka olarak yurt dışına iletilen emirlerin kesintisiz ve en iyi fiyattan işleme alınmasını s

ağlamak amacıyla, dünyanın en büyük fiyat sağlayıcıları ile çalışmamızdır.

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