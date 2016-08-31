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    • Gelir testi başvurusu yarın başlıyor

    Daha önce gelir testine gitmediği için genel sağlık sigortası (GSS) borcu olanlar, sağlanan ikinci bir imkanla yarından itibaren gelir testine başvurabilecek. Başvuruda bulunanlar, gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 13:24
    Gelir testi başvurusu yarın başlıyor
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları başta olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandıran "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun"un bir süre önce yasalaştığı anımsatıldı.

    Kanunla bu yılın haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarının ve bunların gecikme cezalarının yanı sıra GSS borçlarının da yapılandırılmasına imkan verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Daha önce gelir testine gitmediği için yüksek borçlarla karşılaşanlara yeni bir hak verilecek. Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar yarından itibaren gelir testine başvurabilecekler. Başvuru yapanlar, gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek."

    Soylu: "Ana paraların 12 ay eşit taksitle ödenmesinin imkanını açıyoruz"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da GSS de gelir testi en önemli kalem olduğunun altını çizerek, gelir testi yaptırmayan kişilerin sosyal güvenlik sistemi tarafından bir statünün içerisine konulduğunu ve orada da borçlandırıldığını vurguladı.

    Yapılandırma ile bir fırsat kapısının aralandığını belirten Soylu, "Bunların sadece ana paralarının 12 ay eşit taksitle ödenmesinin imkanını açıyoruz. Birinci taksiti ödediğinden itibaren her türlü sağlık hizmetinden faydalanabilecekler. Bu konuda gelir testi için 1 Eylül'den itibaren bunlara tam 4 ay bir fırsat veriyoruz ve bu 4 aylık fırsatın sonucunda gelir testi yaptırabilme imkanı ve 5'inci ayda da tekrar bu gelir testi ile beraber müracaat edebilme imkanını sağlıyoruz. Bu 4 ay içerisinde hem gelir testi yapıp hem müracaat edebilme imkanı da var. Ödemesi 5'inci ayın sonundan itibaren başlıyor." ifadelerini kullandı.

    Nasıl başvuracaklar, kimler gelir testi yaptıracak?

    Çalışmayan, aylık/gelir almayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayanlar arasından gelir testine hiç başvurmayanlar 2 Ocak 2017'ye kadar yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusunda bulunabilecekler.

    Herhangi bir işte çalışmayan ve sigortalı olmamakla birlikte kendisine bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayanlar, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almayanlar veya bunların bakmakla yükümlüsü olmayanlar, genel sağlık sigortasının kapsamında bulunmayanlar, üniversiteye gidiyorsa 25, liseye gidiyorsa 20 yaşını, okula gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişiler çalışmaya başlamamışlarsa gelir testi yaptırmak zorundalar.

    Gelir testi sonucuna göre hanede yaşayan kişi başına düşen gelir; brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa (549 lira) bu kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanacak (yeşil kart), brüt asgari ücretin üçte biri ila brüt asgari ücret arasındaysa (549 - 1.647 lira arası) 65,88 lira prim ödenmesi gerekecek, brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasındaysa (1.647 ila 3.294 lira) 197,64 lira prim ödenmesi gerekecek, brüt asgari ücretin iki katından fazlaysa  (3.294 liradan fazla) 395,28 lira prim ödenmesi gerekecek.  

    GSS prim borçları nasıl ödenecek?

    Genel sağlık sigortalılar, müracaat etmeleri halinde 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslını vade farkı uygulamaksızın peşin veya 12 eşit taksitle ödeyebilecek. Peşin ödeme veya taksitli ödemede ilk taksit en geç 28 Şubat 2017'de olacak.

    Genel sağlık sigortalılarının kanun kapsamına giren prim borcu asıllarının, gerek peşin olarak gerekse 12 ayda eşit taksitler halinde eksiksiz olarak ödenmesi durumunda, 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecek. Ayrıca enflasyon oranında bir fark da ödemeyecek.

    Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanların bu borçlarının yapılandırılabilmesi için en geç 31 Ocak 2017 tarihinde mesai bitimine kadar ikametgahlarının bağlı bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurabilecekler.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Gelir Testi, Gelir Testi Başvurusu Ne Zaman

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