"Gelişmekte olan ülkeler zorlu koşullarla karşı karşıya"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ekonominin son derece kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, 'Küresel büyümenin yeniden canlanması ve yurt dışı faiz oranlarının artmaya başlamasıyla beraber Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülke yeni ve zorlu koşullarla karşı karşıya' dedi

Gamze Geçer- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile düzenlenen Teşvik Uygulamalar Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sırasında; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Temsilcileri istihdam, yatırım ve KOBİ teşvikleri uygulamaları konusunda uygulamalar hakkında bilgi sundu. İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk, SGK Genel Müdür Yardımcısı Özge Songül istihdam teşvikleri hakkında bilgi verirken; Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Elif Durakoğlu ve KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Levent Arslan yatırım ve kobi teşvikleri hakkında bilgilendirme yaptı.



TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İdil Yiğitbaşı ilkini istanbul'da, ikincisini ise bugün burada gerçekleştirdikleri bu toplantılar ile ekonominin güçlenmesi için yatırım ve istihdamı desteklemek amacıyla düzenlenmiş olan teşvik uygulamalarına dair detayli bilgi edinebilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yiğitbaşı ekonominin son derece kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, 'Küresel büyümenin yeniden canlanması ve yurt dışı faiz oranlarının artmaya başlamasıyla beraber Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülke yeni ve zorlu koşullarla karşı karşıya. Bunların yanında ülkemize özgü siyasi ve jeopolitik belirsizlikler de ister istemez makroekonomik göstergelerimizi etkiliyor. Bu ortamda dahi yatırım yapmak, istihdam yaratmak için azimle çalışmalarına devam eden iş dünyamıza birtakım teşviklerin sağlanıyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Elbette gerçek anlamda yatırımları artırabilmemiz, yatırım ortamını iyileştirebilmemiz için gerekli yapısal adımların gecikmeden atılması ve reformların bir an önce uygulamaya konması en büyük beklentimiz. Çünkü sadece teşviklerle karlı hale gelen yatırımlar sürdürülebilirliği takdir edersiniz ki tartışmalıdır. Kaldı ki pek çok teşvik hala geçici nitelikte ve belli bir süre için getiriliyor. ihtiyaca göre süre uzatması yapılıyor. Halbuki vergi ve prim oranlarında kalıcı indirimler yapılmasını sağlayan düzenlemeler iş dünyasının önünü görebilmesi ve planlarını daha uzun vadeli yapabilmesine olanak sağlıyor. Sonuçta üretimi, yatırımı ve dolayısıyla istihdamı artıracak politikalar ancak uzun vadeli, net bir vizyon çerçevesinde, ekonominin temellerini güçlendirici adımlarla olacaktır' dedi.



Hedef odaklı, anlaşılır ve sade bir teşvik mevzuatı



Teşvik sisteminin yatırım ortamına yönelik uzun vadeli vizyonu destekleyecek şekilde kurgulanmasının büyümenin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğuna da değinen Yiğitbaşı, 'Bunun için ise etki analizlerinin yapılması ve hangi teşviklerin hangi alanlarda daha etkili olduğunun tespit edilmesi son derece önemli. Böylece hem kamu kaynaklarının etkili kullanımının sağlanmasını, hem de sistemin basitleştirilerek hedef odaklı, anlaşılır ve sade bir teşvik mevzuatına kavuşabileceğimizi ümit ediyoruz. Ard arda açıklanan çok çeşitli teşvik paketleri elbette iş dünyası için son derece olumlu ve ümit verici. Ancak mevcut haliyle teşvikleri takip etmekte oldukça zorlanıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz konferansın ana çıkış noktası da buradan kaynaklanıyor. Teşviklerin toplu bir şekilde izlenebileceği bir platformun kurulmasının hem uygulayıcılar hem de politika yapıcılar açısından son derece faydalı olacağına inanıyorum' şeklinde konuştu.

7103 sayılı Kanunla yenilikçi düzenlemeler

Hükümetin güçlü teşvik uygulamalarının hayata geçirilmekte olduğunu ve toplam yatırım hacminin artırılarak üretim ve istihdamın artırılması hedeflendiğine değinen Tisk Genel Sekreteri Akansel Koç, 'Bu hedef aynı zamanda makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi ve büyüme potansiyelinin artırılması ana hedefleri ile de uyumludur. Son olarak kabul edilen 7103 sayılı Kanunla bu alanda yeni adımlar atıldı. Kanun ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı teşvik edecek yenilikçi düzenlemeler yapıldı. Hükümetimizce 2018 yılının ilk döneminde 7103 sayılı Kanunun yanı sıra, yatırım ortamını iyileştirecek daha spesifik düzenlemeler de yapıldı. Bu çalışmalar kayıtlı işletmelerin işleyişlerinin kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıyor. Bu yöndeki girişimleri destekliyoruz. Kayıtlı işletmelerimizi destekledikçe onların yükünü hafiflettikçe, önlerini açtıkça daha hızlı koşan, daha rekabetçi ve daha güçlü bir Türk ekonomisinin yolunu açmış olacağız' dedi.



Hükümet tarafından teşviklerin sadeleştirilmesi ve etkinleştirilmesi konusundaki çabalarını takdirle karşıladıklarını belirten Koç konuşmasına şu şekilde devam etti, 'Bu konudaki en yeni çalışma ise Sayın Bakanımız tarafından 10 Mayıs tarihinde Konfederasyonumuz tarafından düzenlenen Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda açıklanan ve işletmelerin hangi teşvikten faydalanabileceklerini sorgulayabildikleri "SGK-Potansiyel Teşvik Sorgulama" ekranı. Kanun metinleri Ülkemizin geleceği, ortak geleceğimiz için iyi niyetlerle hazırlanıyor. Ancak onları amacına ulaştıracak olanlar bürokratlarımız ve özel sektörümüzün siz değerli temsilcileridir. Metinlerin hayata geçmesi ve işlerlik kazanması için hepimizin öncelikle doğru bilgilenmesi, tarafların birbirlerinin ihtiyaç, beklenti ve sorunlarını yakından bilmesi gerekiyor. Ortak akıl ve deneyimle çok daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz.'