Haber Kaynağı: DHA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine dayanarak yaptığı hesaplama, toplam işsiz sayısının, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 247 bin kişi artarak 3 milyon 127 bine, bir önceki yılın aynı dönemine göre de 473 bin kişi arttı.Böylece, geçen yıl Haziran döneminde 5 milyon 856 bin kişi olan geniş tanımlı işsiz sayısı, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 44 bine yükseldi ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 18.5’e yükseldi.DİSK-AR verilerine göre, Haziran döneminde genç (15-24 yaş arası) işsizliği 1.7 puan artarak yüzde 19.4’e, kadın işsizliği de yüzde 12.4’e yükseldi. Haziran döneminde en yüksek işsizlik oranı yüzde 28.7 ile tarım dışı genç kadın işsizliğinde görüldü.Bu dönemde tarımsal istihdamda 420 bin, imalat sanayiinde 47 bin kişilik bir azalma yaşandı. Kamu istihdam artışı 190 bin kişi olarak gerçekleşti. Toplam istihdam içinde kamunun payı yüzde 13 iken, son bir yıllık istihdam artışında kamunun payı yüzde 48 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Haziran döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan, Mayıs dönemine göre de 0.8 puan arttı.2016 yılına yüzde 11.1 ile başlayan işsizlik oranı, Şubat döneminde yüzde 10.9 ve Mart ayında yüzde 10.1 düzeyine geriledi. Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla yüzde 9.3 ve yüzde 9.4 olan işysizlik oranı, iki dönemlik aradan sonra Haziran döneminde yeniden iki haneye çıkmış oldu.Haziran döneminde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı önceki döneme göre 0.6 puanlık artış ile yüzde 10.9 olurken, işsiz sayısı bir önceki döneme göre 166,000 kişi artarak 3.32 milyon kişiye çıktı.Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 222,000 kişi azalarak 27.13 milyon kişi olarak gerçekleşirken, istihdam oranı 0.5 puan azalarak yüzde 46.2 oldu. Arındırılmamış tarım dışı işsizlik oranı ise 0.5 puanlık artışla yüzde 12.2 düzeyine yükseldi.