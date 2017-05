Gevreğe de zam geliyor

Yapmak zorundayız



Sağduyu bekliyoruz

- Hafta başında İzmir'de ekmeğe yapılan yüzde 25 zam sonrası gözler gevreğe çevrildi. İzmir'in markası olan gevreğe önümüzdeki günler içinde yüzde 25 zam yapılacak. 1 TL olan gevrek fiyatının zam sonrası 1,25 TL olması bekleniyor.Gevreğin 1,25 TL olması için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'yla görüştüklerini söyleyen İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Odası Başkanı M. Şükrü Erişen, 'Un, elektrik, su ve vergilere sürekli zam geldi. Ancak 3 yıldır gevreğe zam gelmedi. İmalatçılar olarak zam yapılmasını istemiyoruz ancak zor durumdayız. Diğerlerinde fiyatlar aşağı çekilmediğine göre gevreğe de yüzde 25 zam yapılmasını talep ettik' dedi.Türkiye'de yapılan zamların hiçbir zaman geri çekilmediğini ve aksine devam ettirildiğini ifade eden İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Odası Başkanı M. Şükrü Erişen, şöyle konuştu: 'Dolar ve euro bahane edilip zam yapılır ama bunlarda yaşanılan düşüş hiçbir zaman yansıtılmaz. İşletmeler olarak her yıl en az yüzde 10 zamlı kira veriyoruz. Bunun yanında elektrik, su ve vergilerde zamlanıyor. Bu duruma imalatçılar olarak bir zamana kadar dayanabiliyoruz. En son 3 sene önce 10 kuruş zam aldık. Sonrasında hiç zam yapılmadı. İmalatçılar olarak bu süre zarfında sürekli sermayemizden yedik. Bu nedenle zam yapılmak zorunda. İmalatçılar olarak zam yapılmasını istemiyoruz ancak her şeye zam yapıldığı için biz de yapmak zorundayız. Başka çıkış yolumuz yok.'İzmirlinin Türkiye'ye nazaran her şeyi daha ucuza tükettiğini savunan Erişen, 'Gevreğe yapılacak zam sonrası İzmirlilerden esnafa karşı sağduyulu olmalarını bekliyoruz. Gevreğe kesinlikle zam yapılması gerekiyor. Gevrek fiyatlarının 1,25'e çıkarılmasını istiyoruz. Bu konuyu valimizle ve gıda komisyonuyla da görüştük. Ekmeğe yapılan zamma göre gevreğe de ne kadar zam getirilmesi gerektiğini düşünüp, karar vereceklerine inanıyorum. Bunun dışında Ramazan pidelerine de zam gelecek. Zaten geçen sene haricinde her sene pide fiyatlarında ufak zamlar yapılıyordu. O nedenle bu sene zam kesinlikle yapılır' diye konuştu.Gevrekte merdivenaltı sorunun da devam ettiğini ve hiçbir zaman da bitmeyeceğini söyleyen Erişen, merdivenaltı üretimlerinin yetkililer tarafından sürekli denetlendiğini ancak bu denetimlerin yetersiz geldiğini ifade etti.