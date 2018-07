Gözler bugün açıklanacak olan ekonominin kaptanında

Mali Müşavir ve Ekonomist Burak Oğuz, bugün açıklanacak kabine ile ekonominin başına gelecek kişinin beklentileri karşılamayacak bir isim olursa, iş dünyasındaki isimlerin öngörüsünün 2001 krizinden daha kötü bir sürece gidilebileceği yönünde olduğunu ve bu nedenle umudun ekonominin kaptanında olduğunu söyledi

Gamze Geçer- Bugün açıklanacak olan kabine ile yeni başkanlık sürecinde herkesin gözü ekonominin başına gelecek isimde. Özellikle şu dönemde yeni yatırımlar yapılsın, piyasalar durgunlaşsın, dövizdeki hareketlilik son bulsun ve döviz oranları ile enflasyon makul seviyelere bir an önce gelsin, kısaca herkes ekonomi normalleşsin beklentisi içinde olduğundan ekonominin başına gelecek kişi en çok merak edilen isimler arasında.

'Umut çok önemli. Umudunuz olmadan ne iş yapabilirsiniz, ne de yaşayabilirsiniz. Bunu siyasi, iş ve bireysel her anlamda düşünebiliriz' diyen Oğuz, 'Umut olduğu sürece her şeyi başarırsınız. Evet şu an faizler çok yüksek, döviz dalgalı ve kurla mücadele ediyorsunuz. Cari açık almış başını gitmiş. Fakat hala umut var. Bu umutlar ekonomi kaptanına bağlanmış. 'Gerçekten doğru bir kaptan olursa biz bu umudumuzu güçlendiririz.' algısı var. Ama aksi takdirde umut da tükenirse beklentileri karşılamayan bir isim kaptan olursa, iş dünyasındaki isimlerin öngörüsü de 2001 krizinden daha kötü bir sürece gidilebileceği' şeklinde değerlendirmede bulundu.

Oğuz, özellikle en çok merak edilen ismin ekonomiden sorumlu olacak kişi olduğunu ve açıklanacak kişinin şayet öncelikli olarak iç piyasalardan ve iş dünyasından kabul görürse, beklemede olanların yatırımlarını yapabileceğini ve piyasaların da güvenle normalleşme sürecini devam ettirebileceğini vurguladı.

'Türkiye bugüne odaklandı'

Seçim sonuçlarını değerlendiren Oğuz, 'Sonuçta bu bir yarış ve bu yarışın bir kazananı bir de kaybedeni olacak. Yeni sisteme bugün geçeceğiz. Önemli olan niye, nasıl olmasından ziyade bundan sonra neler yapılabilir sorusunun cevabını tam bir şekilde ele almak. Buraya odaklanmamız gerekiyor. Dediğim gibi yarışın kaybedeni ve kazananı oldu. Kimseyi mutlu edemezsiniz. İllaki bir taraf bu şekilde sonuç alacak. Eleştirileri, hakaretleri ve saygısızlıkları bırakıp önümüze bakmamız gerekiyor. Şu anda gerek Türkiye gerekse bütün dünya bugüne odaklanmış durumda. Türkiye açısından bunu değerlendirecek olursak bir defa iş dünyası bir an önce önüne bakmak istiyor. Yeni yatırımlar yapılsın, piyasalar durgunlaşsın, dövizdeki hareketlilik son bulsun ve döviz oranları ile enflasyon makul seviyelere bir an önce gelsin. Yani kısaca herkes ekonomi normalleşsin beklentisi içinde.' şeklinde konuştu.

'Babacan o güveni vermişti'

Uluslararası piyasalar açısından da bugünün çok önemli olduğuna değinen Oğuz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Türkiye'yi dünyadan bağımsız göremezsiniz. Globalleşme ile birlikte Türkiye'de birçok uluslararası şirket ve yatırımları var. Ve de yatırım planları var. Bunun için de güven ortamı ve ekonominin dümeninde olacak kişinin son derece güvenilir olması çok önemli. Bu güvenilirliğin önemini, daha önceki hükümet döneminde Sayın Babacan'da gördük. O güveni vermişti. Ekonominin dümenine geçecek kişi uluslararası para piyasaları açısından da son derece önemli. Gerek Türkiye'nin dış borçlanma karşısındaki itibarı açısından, gerekse uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye duyacağı güvenle yapacağı yatırımlar açısından son derece önemli. Dolayısıyla herkesin gözü 'ekonominin dümeninde kim olacak?' sorusunun cevabında. Merakla para piyasaları olarak ekonomi dümenine geçecek kişiyi bekliyoruz.