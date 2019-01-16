Haksız rekabet dükkân kapattırıyor

İZBEYDER Başkanı Metin Aztekin, zincir marketlerin küçük dükkanlarında beyaz eşya satmasına karşı çıkarak, 'Haksız rekabet yüzünden dükkan kapatan çok beyaz eşyacı oldu. Bakanlığın hızlıca çözüm getirmesini istiyoruz' dedi.

Şefika Bal - İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, büyük mağaza tanımına uymayan zincir mağazalarda hızlı tüketim malı dışında kalan beyaz eşya, elektronik eşya, küçük ev aleti, mobilya, kırtasiye, züccaciye, ev tekstili, cep telefonu, oyuncak, bisiklet gibi pek çok ürünün satıldığını, bu durumun da rekabeti olumsuz etkilediğini kaydetti. Aztekin, en az 400 metrekare tanımına uymayan bu işletmelerde bu ürünlerin satışının engellenmesi için mevzuat düzenlemesini anlattı.

Mevzuat Bakanlıkta

Başkan Aztekin, tepkilerini yasal boyuta taşıdıklarını söyleyerek, "Zincir mağazalarda beyaz eşya satılmaması talebimiz uzun süredir gündemde. Biz yasal mevzuatta bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu bakanlığa ilettik. Zaten yasalarımız gereğince bu tür mağazaların beyaz eşya satması yasak ancak uygulamada sıkıntı çekiyorduk. Şimdi bakanlığımız hızlı bir çalışma başlattı ve artık mevzuat düzenlemesinin onaylanması aşamasındayız" dedi.

Biz de gıda satmıyoruz

Haksız rekabetten en çok beyaz eşya satıcılarının rahatsız olduğunu belirten İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği Başkanı Metin Aztekin, şu sözleri kaydetti: "Biz dükkanımızda gıda maddesi satıyor muyuz? Hayır satmıyoruz çünkü biz beyaz eşya satıcısıyız. O zaman zincir mağazalar da kendi ürün yelpazelerindeki ürünlerin satışını gerçekleştirmeli. Bu durum yüzünden dükkan kapatan arkadaşlarımız dahi oldu. Bakanlığımızın konuya hızlı bir çözüm getirmesini ve mağduriyetimizin kısa sürede sona ermesini istiyoruz."

Herkes kendi işini yapsın

İZBEYDER Başkanı Metin Aztekin 2018'in sonlarında mevzuat düzenlemesine ilişkin "İzmir'deki 1400 beyaz eşya mağazası bu pankartı vitrinlerine asacak. Üstelik bu sorun sadece beyaz eşyacıların değil züccaciyeler ve mobilyacıların da sorunu. Vatandaşlar da şarküteri ürünlerini hijyen koşullarına uygun olarak şarküteriden almak ister. Ülke genelinde 20 bin zincir mağazası olan bir firma, bir televizyon ya da bulaşık makinesi markasıyla görüşüp her şubesine 3 tane koymak üzere anlaşma yapıyor. Firmalar da 60 bin televizyonu daha uygun fiyattan veriyor. Bize yılda 100 ürün verirken onlara 60 bin verdiği için fiyat indirimi de onlara uygulanıyor. Bu da haksız rekabete neden oluyor. Rekabet Kurulu'na da bir yazı hazırladık. Yıllardır sessiz duruyorlar. Bu sorunu çözeceğiz. Yılbaşından sonra ilgili bakanlıkla görüşüp harekete geçiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Pankartları asmayı şimdilik ertelediklerini anlatan Aztekin, "Bugünlerde bakanlık onayında bekliyoruz ve bunun çözüme ulaşacağını düşünüyoruz. Ancak çözüme ulaşmaması durumunda 'Herkes Kendi İşini Yapsın' pankartlarını yapıp 1400 beyaz eşya dükkânımızın hepsine asacağız" dedi.