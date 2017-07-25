Halk Bankasının Sms Bankacılık Hizmetleri

Müşteri sayısı olarak Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan Halk Bankası, şubesiz bankacılık işlemlerinin uygulanabilmesi açısından birçok teknolojik alt yapı çalışması yapıyor. Şubesiz bankacılık kanallarından olan sms bankacılığı da bunlardan biridir

öğrenme

öğrenme

öğrenme işlemi

Halkbank sms ile kredi kartı limiti öğrenme işlemi

Halk Bankası sms bankacılığı ile oturduğunuz yerden sisteme bir kısa mesaj göndererek birçok hizmetten faydalanabilirsiniz. Bu yazımızda Halkbank'ın sms bankacılığı hakkında faydalı bilgiler verdik. Halk Bankası sms bankacılığının müşterilere sunduğu hizmetler, Halkbank sms ile kredi kartı şifresi alma işlemi, Halkbank sms ile hesap bakiyesi, Halkbank sms ile kredi kartı ekstresi, Halkbank sms ile parafpara bilgisi,gibi konular hakkında bilgi almak için bu yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

Halk Bankası sms bankacılığının müşterilere sunduğu hizmetler nelerdir?

Halkbank sms bankacılığı kapsamında birçok hizmet veriyor. Bunları sıralayalım:

Banka hesabındaki havale, eft, swift gibi tranfer hareketleri,

Hesabınızdan çeşitli kurumlara yapılan ödeme hareketleri,

Vadeli-vadesiz hesaplardaki para çekme, hesap kapama gibi hareketleri,

Halkbank kredi kartı nakit avans kullanım hareketleri,

Altın ve döviz hesabı hareketleri

Halkbank sms kredi başvurusu

Devlet tahvili, hazine bonosu ve fon alış-satışı gibi yatırım hareketlerinden sms ile haberdar olabilirsiniz.

Halkbank sms bankacılığı ile aşağıdaki sorgulama işlemlerini de yapabilirsiniz:

Halkbank sms ile kredi kartı şifresi alma işlemi

Halkbank sms ile hesap bakiyesi öğrenme

Halkbank sms ile kredi kartı bakiyesi öğrenme

Halkbank sms ile kredi kartı ekstresi öğrenme işlemi

Halkbank sms ile kredi kartı limiti öğrenme işlemi

Halkbank sms ile parafpara bilgisi

Halkbank sms ile kredi kartı şifresi alma işlemi nasıl yapılıyor?

Halkbank sms ile kredi kartı şifresi alma işlemi anında yapılabilir. Halkbank sms kredi kartı şifresi alma işlemi için SIFRE kartınızın son 6 hanesini ve anne kızlık soyadınızın ilk 2 karakterini 3401'e gönderiniz.

Halkbank sms ile hesap bakiyesi öğrenme işlemi nasıl yapılıyor?

Halk Bankası sms bankacılığı ile hesap bakiyenizi de hemen öğrenebilirsiniz. Halkbank sms ile hesap bakiyesi öğrenme işlemi için BAKIYE yazın 3401'e gönderin

Halkbank sms ile kredi kartı bakiyesi öğrenme işlemi nasıl yapılıyor?

Halkbank sms ile kredi kartı bakiyesi öğrenme işlemi için KKBAKIYE yazıp 3401'e göndermeniz yeterlidir.

Halkbank sms ile kredi kartı ekstresi öğrenme işlemi nasıl yapılıyor?

Şubesiz olarak ekstre bilgisi de alabilirsiniz. Halkbank sms ile kredi kartı ekstresi öğrenme işlemi için EKSTRE yazın ve 3401'e gönderin.

Halkbank sms ile kredi kartı limiti öğrenme işlemi nasıl yapılıyor?

Banka müşterileri sms sorgulamasıyla kredi kartı limitlerini anında öğrenebilmektedir. Halkbank sms ile kredi kartı limiti öğrenme işlemi için KKLIMIT yazıp 3401'e gönderin.

Halkbank sms ile parafpara bilgisi nasıl alınıyor?

Halkbank paraf kart kullanıcıları paraf para bilgilerine anında erişebilmek için sms bankacılığını kullanabilirler. Halkbank sms ile parafpara bilgisi almak için PARAFPARA yazıp 3401'e gönderin.

Halkbank sms kredi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank sms kredi başvurusu yapmak çok kolay bir işlemdir. Sms bankacılığı il anında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Halkbank sms kredi başvurusu için KREDI, TC Kimlik Numarası, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar yazarak 3452’ye gönderin.

Kaynak: Anında Kredi