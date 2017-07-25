Halk Bankasının Sms Bankacılık Hizmetleri

Halk Bankası sms bankacılığının müşterilere sunduğu hizmetler nelerdir?
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Halkbank sms bankacılığı kapsamında birçok hizmet veriyor. Bunları sıralayalım:
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Banka hesabındaki havale, eft, swift gibi tranfer hareketleri,
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Hesabınızdan çeşitli kurumlara yapılan ödeme hareketleri,
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Vadeli-vadesiz hesaplardaki para çekme, hesap kapama gibi hareketleri,
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Halkbank kredi kartı nakit avans kullanım hareketleri,
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Altın ve döviz hesabı hareketleri
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Halkbank sms kredi başvurusu
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Devlet tahvili, hazine bonosu ve fon alış-satışı gibi yatırım hareketlerinden sms ile haberdar olabilirsiniz.
Halkbank sms bankacılığı ile aşağıdaki sorgulama işlemlerini de yapabilirsiniz:
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Halkbank sms ile kredi kartı şifresi alma işlemi
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Halkbank sms ile hesap bakiyesi öğrenme
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Halkbank sms ile kredi kartı bakiyesi öğrenme
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Halkbank sms ile kredi kartı ekstresi öğrenme işlemi
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Halkbank sms ile kredi kartı limiti öğrenme işlemi
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Halkbank sms ile parafpara bilgisi
Halkbank sms ile kredi kartı şifresi alma işlemi nasıl yapılıyor?
Halkbank sms ile kredi kartı şifresi alma işlemi anında yapılabilir. Halkbank sms kredi kartı şifresi alma işlemi için SIFRE kartınızın son 6 hanesini ve anne kızlık soyadınızın ilk 2 karakterini 3401'e gönderiniz.
Halkbank sms ile hesap bakiyesi öğrenme işlemi nasıl yapılıyor?
Halk Bankası sms bankacılığı ile hesap bakiyenizi de hemen öğrenebilirsiniz. Halkbank sms ile hesap bakiyesi öğrenme işlemi için BAKIYE yazın 3401'e gönderin
Halkbank sms ile kredi kartı bakiyesi öğrenme işlemi nasıl yapılıyor?
Halkbank sms ile kredi kartı bakiyesi öğrenme işlemi için KKBAKIYE yazıp 3401'e göndermeniz yeterlidir.
Halkbank sms ile kredi kartı ekstresi öğrenme işlemi nasıl yapılıyor?
Şubesiz olarak ekstre bilgisi de alabilirsiniz. Halkbank sms ile kredi kartı ekstresi öğrenme işlemi için EKSTRE yazın ve 3401'e gönderin.
Halkbank sms ile kredi kartı limiti öğrenme işlemi nasıl yapılıyor?
Banka müşterileri sms sorgulamasıyla kredi kartı limitlerini anında öğrenebilmektedir. Halkbank sms ile kredi kartı limiti öğrenme işlemi için KKLIMIT yazıp 3401'e gönderin.
Halkbank sms ile parafpara bilgisi nasıl alınıyor?
Halkbank paraf kart kullanıcıları paraf para bilgilerine anında erişebilmek için sms bankacılığını kullanabilirler. Halkbank sms ile parafpara bilgisi almak için PARAFPARA yazıp 3401'e gönderin.
Halkbank sms kredi başvurusu nasıl yapılır?
Halkbank sms kredi başvurusu yapmak çok kolay bir işlemdir. Sms bankacılığı il anında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Halkbank sms kredi başvurusu için KREDI, TC Kimlik Numarası, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar yazarak 3452’ye gönderin.
Kaynak: Anında Kredi