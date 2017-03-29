Halkbank müdür yardımcısı tutuklandı, dolar yükselişe geçti

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, New York'ta FBI tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Atilla'nın tutuklanması sonrası dolar yükselişe geçti ve 3.66 liranın üzerine çıktı.
Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık yasa tasarısını geri çekmesinin ardından, ekonomiyi destekleyici politikaların geleceğine yönelik bir belirsizlik oluştu. Bu belirsizlik nedeniyle dolarda gerileme meydana geldi. Ancak akşam saatlerinde gelen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklanması ile ilgili haber doların tırmanışa geçmesine neden oldu. Dolar hızla yükseldi ve 3.6540 liraya kadar fırladı.
Euro da bu gelişmeden etkilendi. Dün akşam 3.9640 lirayı gören euro da günün ilk işlemlerinde 3.96 liraya çıktı.
Halkbank'tan açıklama
Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra iddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir" denildi ve şöyle devam edildi:
"Konuyla ilgili olarak Bankamızca ve Devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup, bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, Bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız."