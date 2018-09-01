Halkbank'ta skandal olay! Ucuza dolar satıldı

Dün akşam saatlerinde Halkbank'tan ucuza dolar ve euro satıldı. Bankada doların fiyatı 4 TL'nin altında, Euro'nun fiyatı ise 4.5 TL'nin altında gösteriyordu. Halkbank durumun sistemsel bir arızadan kaynaklandığını söyledi. Saat 23:30 sularında kurlar normale döndü

Halkbank'ta skandal olay! Ucuza dolar satıldı
01 Eylül 2018 Cumartesi 10:00

Kur dalgalanmalarına Halkbank sitesinden döviz kurlarını takip edenler şaşkınlığa uğradı. Sitede dolar 4 TL’nin altını, euro ise 4.5 TL’nin altını gösterdi. 23.32 itibari ile dolar kuru serbest piyasaya yakın seviyesine döndü.

Halkbank’ın internet sitesine akşam saatlerinde erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme sağlanamadı. İlerleyen saatlerde internet sitesi normale dönen bankanın döviz kuru bilgileri de güncellendi.  Banka yaşanan gelişmelerle ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yaptı.

Bankanın döviz kuru bilgileri sabah saatlerinde normale döndü.

Etiketler; #halkbank #dolar #ucuza dolar
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