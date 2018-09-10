Halkbank'tan sonra şimdi de Vakıf Katılım'da ucuz dolar!

Geçtiğimiz günlerde Halkbank'ta ucuza dolar satılmıştı, bu kez de benzer olay Vakıf Katılım Bankası'nda yaşandı. Bankanın açıklamasına göre olay siber saldırıymış!

Halkbank'tan sonra şimdi de Vakıf Katılım'da ucuz dolar!
10 Eylül 2018 Pazartesi 08:58

Geçtiğimiz günlerde düşük kurdan dolar ve euro alım satım işlemi yapan Halkbank’ın ardından bu kez de Vakıf Katılım Bankası’nın internet sitesinde doların 4.571 liradan alınıp 4.588 lirandan satıldığı görüldü. Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklamada, "Siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür" denildi.

Vakıf Katılım Bankası’ndan 10 Eylül 2018 tarihinde internet sitesinde yer alan döviz kurlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bankanın kurumsal internet sitesine siber saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir.”

Etiketler; #halkbank #dolar #ucuz dolar #vakıf katılım
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