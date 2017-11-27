'Havadan' 5 bin ton meyve-sebze ihracatı yapıldı

Yaş sebze ve meyve sektöründe ürünlerin tüketiciye en hızlı şekilde ulaşması ve pazar payının artırılması için Turkish Cargo ile yapılan anlaşmayla devreye sokulan hava kargo uygulaması kapsamında yılın 10 ayında yaklaşık 9,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye, yılın 10 ayında 1 milyar 319 milyon dolarlık yaş mevye ve sebze ihracatı yaptı.



Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının "özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması" konusunda Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile mayıs ayında yaptığı anlaşma sonrası, bu ürünlerin ihracatında artış yaşandı.



Hava kargo yoluyla 10 aylık dönemde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 5 bin tona ulaştı. Havadan gönderilen yaş sebze meyve ürünleri karşılığı 9 milyon 600 bin dolarlık döviz geliri elde edildi.



Bu yolla en fazla ihracat 1 milyon 936 bin dolarla Hong-Kong'a yapılırken, 951 bin dolarla Fransa ikinci, 947 bin dolarla Singapur üçüncü sırada yer aldı.



Ürün bazında ise ilk sırayı 81 tonla mantar aldı. Türkiye hava kargo yoluyla mantar ihracatından 2 milyon 774 bin dolar elde etti. Bu ürünü incir ve kiraz takip etti.





"Hava kargoda yüzde 75'e varan indirim"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar yaptığı açıklamada, 2015 yılında bölgede yaşanan siyasi krizler sonrası yeni pazar arayışlarına hız verdiklerini söyledi.



Türkiye'nin ihracatta daha çok geleneksel yol olarak bilinen karayolu ve denizyolunu tercih ettiğini belirten Seyyar, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi kapsamında Şili ziyaretinde hava kargonun önemini anladıklarını aktardı.



Hava kargoyla ihracat için çalışmalara başladıktan sonra Turkish Cargo'yla anlaştıklarını hatırlatan Seyyar, anlaşma sonrası yüzde 75'e varan indirimler ve yeni destinasyonlarla ihracatta yeni ve uzak pazarlara hızlı ulaşım sağladıklarını kaydetti.



Hava kargoyla ihracatta şu an için çok büyük rakamların konuşulmadığını ancak Türk ihracatçısının hava kargo sayesinde bütün metropollere kolayca ve ödenebilir fiyatta ulaştığını belirten Seyyar, "Hava kargo yoluyla ihraç ettiğimiz ürünler ertesi gün pazarlarda yerini alıyor. Önümüzdeki yıllarda yaş meyve sebze ihracatçıları olarak hava kargoyu daha fazla kullanacağız." diye konuştu.





"Bu senenin yıldızı yaş incir"



Özellikle raf ömrü uzun olmayan ürün ihracatı yapan firmaların hava kargoya yöneldiğine değinen Seyyar, bölge olarak ise Güneydoğu Asya ülkelerine yaş meyve sebze ihracatında ciddi artışlar olduğunu dile getirdi.



Hava kargoyla en fazla mantar taşındığını belirten Seyyar, "Ama bu senenin yıldızı ise yaş incir. Geçen yıl 1 milyon 350 bin dolarlık incir taşınırken bu yıl rakam 2 milyon 212 bin dolara çıktı." ifadelerini kullandı.



Seyyar, Turkish Cargo yetkililerinin de gelişmelerden çok mutlu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Sadece yaş meyve sebzeyle kalmayıp Türkiye'nin diğer ihraç ürünlerinde de talep artışı olduğunu, bunun hava kargo haberleriyle ve fiyat indirimiyle geldiğini söylediler ayrıca kapasiteyi ve destinasyonları daha da artırmak için girişimlerde bulunduklarını ifade ettiler."