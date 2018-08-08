Hayvancılık, masrafları bile karşılamıyor

Sıcak havalar, doların artışı, yüksek yem fiyatları. Bunların hepsi en fazla köydeki çiftçiyi vurdu. Geçimini çiftçilikten sağlayan küçük üreticiler mazot, gübre ve yem maliyetlerinin yüksek olmasından şikayetçi

Süleyman Gülen- Türkiye'nin küçük üreticileri üretimin zorluğundan dem vurdu. Yüksek maliyetlerin önlerini tıkadığını söyleyen İzmir Ödemiş Kızılcaavlu Köyü'ndeki küçük üreticiler Mustafa Buldan (27), Halil Koçlu (33) ve Ali Gülcü (40) ürettiklerinden para kazanamadıklarını belirtti. En çok yem fiyatlarından şikayet eden Kızılcaavlu çiftçileri çalışamayacak duruma geldiklerini söyledi.

Yem fiyatlarının bu şekilde devam etmesi halinde küçük üreticinin biteceğini söyleyen Kızılcaavlu Köyü sakinlerinden çiftçi Mustafa Buldan, bu durumda devletin hayvan ithal etmeye devam edeceğini söyledi. Buldan, "1 çuval (50 kg) yem şu anda 75 lira. Bir günde ortalama bir inek 10 kg üzerinde yem tüketiyor. Bir ineğin süt verme ideali ise 20 kg. 1 çuval yem ortalama bir ineğe 5 gün gidiyor. 5 günde bir inekten 100 litre süt elde edebiliyorsun. Bu sütten de 100 lira kazanabiliyorsun. Bunun daha samanı ve yeşilliği var. Yem fiyatlarının bu kadar yüksek olması bize hiç kar ettirmiyor. O yüzden tek isteğimiz yem fiyatlarının uygun bir fiyata düşmesi. Yoksa bu et fiyatlarının önüne geçilmez. Hayvan ve et ithal etmeye devam ederiz" dedi.

'Gençler üretime katılmalı'

Kızılcaavlu Köyü'ndeki diğer bir çiftçi olan Ali Gülcü, gençlerin üretime katılması gerektiğini söyledi. Gülcü, "2 çocuğum var ve inanın çiftçilik ile bu ülkede çocuk okutmak çok zor. Artık biz yaşlandık, gençlerin üretime katılması gerekiyor. Gençlerin üretime katılması ve çiftçiliğe katkı sağlaması için devletin bu konuda destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu işler sermayesiz olmuyor ve maliyetleri çok yüksek" dedi. Hayvancılığa başka bir açıdan bakan Halil Koçlu ise "Hayvanlarını çocukları gibi seviyor insan. Hasta olduklarında baş ucunda bekliyor, sabah kalkınca gidip onlarla konuşup dertleşiyor. Bununla avunmaya çalışıyoruz. Maliyetlerine bakacak olursak yapılacak iş değil, acilen el atılması lazım" diye konuştu.