Hazır beton sektörü İzmir’de buluştu

10. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, ‘Depreme dur demek için daha kaliteli beton üretilmesi gerekiyor. C12, C8 gibi betonların çoğunun çürüyüp, yok olduğunu görüyoruz. 2019’da uygulamaya geçilecek olan C25 belgeli beton ise inşaatlarda derhal uygulanmalı. Bir miktar daha para kazanayım demek yerine daha kaliteli mal üretelim. Bir miktar daha canlara kıyılmasın. Doğa yok olmasın. 5 kuruş daha fazla kazanayım diye canlara kıymayın’ dedi

Ali Budak- Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Kalite Fuar Yapım AŞ tarafından düzenlenen ‘10. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’ Fuarİzmir’de kapılarını açtı. Fuar dolayısıyla hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörleri temsilcileri İzmir’de buluştu. 10’uncu kez kapılarını açan fuarın açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Dr. Sırrı Aydoğan, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe’nin yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Yeraltı suyunun beslenmesi engellenmemeli



Fuarın açılında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Betonlaşma artıkça çevreye olan olumsuz etkileri de artıyor. Bu noktada suyun önemi ise tartışılmaz. Özellikle yeraltı kaynaklarının beslenmesi için toprağın su ile beslenmesi gerekir. Toprak ihtiyacı olan suyu yağmurdan karşılamaktadır. Şehirlerdeki betonlaşma arttıkça su yeterli oranda toprak ile buluşamamaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda bakanlığımız suyu geçiren beton ya da bilinen adıyla geçirimli beton uygulama çalışmalarında büyük ilerleme kaydetmiştir. Bu konun önemi ülkemizde yeni anlaşılmaya başlamıştır. Sınırlı dayanım özelliklerinden dolayı bugüne kadar geleneksel betonlar kadar kullanılmamıştır. Ancak katkı malzemeleri ve teknolojilerinde gelişimle birlikte geçirimli betonların adı eskiden olmadığı kadar duyulmaktadır. Türkiye’de vatandaşın betona karşı ciddi tepkisi var. Bunu minimize etmek istiyoruz. Beton istemiyorlar. Betonu yumuşatmak için betondan suyun geçmesi lazım. Yeraltı suları ile buluşması lazım. Geçirimli betonla yeraltı suyunu besleyerek daha kaliteli yaşam alanları oluşturmamız mümkündür’ dedi.



‘Birinin atığı diğerinin serveti olsun’



İzmir Bölgesi olan Aliağa’da 1 milyon metreküp hazır cürufun olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle devam etti: Lütfen bunu değerlendirin. Gidip maden ocaklarını açarak değil bu doğal malzemeleri kullanarak ekonomiye, doğaya geri kazanılabilir madde haline getirin. Birinin atığı diğerinin serveti olsun. Bu tekniği ve teknolojiyi geliştirmeliyiz.



‘5 kuruş daha fazla kazanayım diye canlara kıymayın’



Hazır beton üreticilerinden daha kaliteli üretim yapmalarını da isteyen Öztürk, ‘‘Depreme dur demek için daha kaliteli beton üretilmesi gerekiyor. C12, C8 gibi betonların çoğunun çürüyüp, yok olduğunu görüyoruz. 2019’da uygulamaya geçilecek olan C25 belgeli beton ise inşaatlarda derhal uygulanmalı. Bir miktar daha para kazanayım demek yerine daha kaliteli mal üretelim. Bir miktar daha canlara kıyılmasın. Doğa yok olmasın. 5 kuruş daha fazla kazanayım diye canlara kıymayın. Daha kaliteli malzeme üretin’ ifadelerini kullandı.

‘Hazır beton üretiminde Avrupa lideriyiz’

Türkiye’nin son 9 yıldır üretimi ile dünyada üçüncü büyük hazır beton üreticisi olduğuna da vurgu yapan Öztürk, şöyle devam etti: Fuarın açılışını yapmadan önce bildiğiniz üzere inşaat sektörünün en önemli kolu inşaat ve onun en önemli girdisi olan hazır beton sektörü 115 milyon metreküp hazır beton üretimi ile dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye son 9 yıldır üretimi ile dünyada üçüncü büyük hazır beton üreticisidir. Avrupa’da ise lider konumunu uzun yıllardır sürdürmektedir. Bu liderlik büyük sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Türkiye Hazır Beton Birliği ülkemizde kullanılan hazır betonun tamamının kaliteli üretilmesi için 30 yıldır durmadan çalışmaktadır. Kaliteli üretimin sağlanması ve standartların uygulanması ancak denetimle sağlamak mümkündür.

‘Fuarlar sektörün gelişimine katkı sağlıyor’

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ise ‘Türkiye’de 10’uncusunu düzenlediğimiz Hazır Beton Fuarı’na tüketici ile üreticiyi buluşturan fuarlar sektörlerin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır. Fuarlar yenilikleri takip ederek, kendimizi geliştirdiğimiz ileriye dönük adımlar için bir öngörüye sahip olduğumuz alanlardır. Bu yıl 30. Yılını kutlayan birliğimiz düzenlediği fuarlar ve sektörümüzdeki firmalar için en doğru adrestir’ diye konuştu.