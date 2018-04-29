Hazır giyimde 1,5 milyar dolar ihracat hedefi

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Recep Burak Sertbaş, '2018 Mart ayında son yılların aylık bazda en yüksek ihracatına imza attık. Yaklaşık 120 milyon doları ülkemize kazandırdık. Hazır giyimciler olarak senelerdir yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk kendimize. Benim başkanlığım döneminde bu hedefi tutturacağız.' dedi

Gamze Geçer- Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Recep Burak Sertbaş, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın ilk defa kapılarını açtığını söyledi. Fuarın sektörün ihtiyacı olan bir etkinlik olduğunu vurgulayan Sertbaş, 100'ün üstünde katılımcıyla kapılarını açan fuarın katılımcı sayısının önümüzdeki yıl ikiye katlanabileceğini belirtti.

İnsanlar hiçbir zaman gıda ve giyinme ihtiyacından taviz vermediklerini, vazgeçemediklerine işaret eden Sertbaş, bu yüzden insanların kötü giden ekonomilerde bile bu alanlarda alım yaptıklarını ancak daha ucuzu tercih ettiklerini dile getirdi. Bununla birlikte ekonomilerin kötü olması sonucu insanların yeni eşya almak yerine eski kıyafetlerini giydiklerini belirten Sertbaş, 'Ancak yine de hareket oluyor. Yani bu sektör hiçbir zaman bitmez.' dedi.

Türkiye geneli hazır giyim ihracatı için de açıklamalarda bulunan Sertbaş, şunları kaydetti: 2018 Mart ayında son yılların aylık bazda en yüksek ihracatına imza attık. Yaklaşık 120 milyon doları ülkemize kazandırdık. Hazır giyimciler olarak senelerdir yıllık 1,5 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk kendimize. Benim başkanlığım döneminde bu hedefi tutturacağız.

Türkiye'nin çevresinde ve içerisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin ihracatı etkilemediğini ifade eden Sertbaş, özellikle Avrupa'ya ihracatın sevindirici olduğunu vurguladı.

Tasarımı hallettik, şimdi sıra pazarlamada

İzmir'in üretim gücünün yüksek olduğunu ancak son zamanlarda sektör olarak iş gücü bulamaz hale geldiklerine değinen Sertbaş, "Açıkçası yeni iş gücü yaratamıyoruz. Çok değişik işler türedi. Hizmet sektörü çok gelişti. Bizim sektörümüz kadın ağırlıklı. Genç kadınlarımızı aldık yetiştirdik. Şimdi onların hepsi hizmet sektöründe çalışmak istiyorlar ve haklılar. Daha az çalışıp çok para kazanabiliyorlar. Hakikaten meşakkatli bir iş." ifadesini kullandı.

Yeni yönetim olarak sadece gelinlik değil tüm sektöre yönelik aktiviteler yapmak istediklerini belirten Sertbaş, şunları söyledi: Yönetici değil daha alt seviyelere eğitim vermek, temel hedefimiz arasında. Bu tarz eğitimler çok önceki seneler yapılıyordu. Şimdi tekrar ona başlayıp sektöre vasıflı eleman yetiştirmek temel amacımız. 8 senedir başkan vekiliyim. Son 2 dönemde de tasarım ve pazarlama kısmına çok yöneldik. Tasarım yarışmaları yaptık. Tasarımcı yetiştirip sektör ile buluşturduk. Pazarlama konusunda da muhtelif fuarlara katılıp, alım ve ticaret heyetleri düzenledik. Tasarımda belirli yere geldik. Artık pazarlamaya ağırlık verilmeli. Özellikle orta ve küçük ölçekli firmaların pazarlama yönünden açıkları çok fazla. Onları tamamlamamız lazım. Tabi bir de eğitim yapılması gerekiyor. Ben bunlara önem veriyorum. Eğitim ve pazarlama. Ev hanımlarına yönelik verilen eğitimlerde başarılı olunmuyor. Zor geliyor. İş hayatında çalışmaya alışkın insanların daha vasıflı hale gelmeleri için eğitimde 2 kişinin işini 1 kişinin yapabileceği seviyeye gelmemiz gerekiyor.



