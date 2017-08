'Her Şey Dahil' sistemi, turizmin kuyusunu kazıyor

İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'Turistik bölgelerde bulunan otel işletmelerinin turistlerin gıda ihtiyaçlarını Her Şey Dahil sistemiyle karşılaması, turizmin canlanmasını engelliyor' diye konuştu. Mutlu ayrıca, bayram tatilinin uzatılmasının da şehirlerdeki küçük esnafı üzdüğünü dile getirdi



Turisti hapsediyor

Çeşme'de 3 oteli geçmez

- Turistik yörelerde otel fiyatlarına yeme-içme ihtiyaçlarının dahil edilmesi, bölgedeki esnafa zarar veriyor. Otel fiyatına ' her şey dahil ' kampanyasıyla turistlerin tek bir alanda hapsolmalarıyla hareketlilikleri engelleniyor.Öte yandan resmi tatilin uzayarak 10 güne çıkarılması kimi esnafı sevindirdi, kimini ise üzdü. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu , konu hakkında açıklama yaparak, 'Her Şey Dahil' sisteminin esnafın iş yapmasını engellediğini, bayram tatillerinin ise uzatılmasının turistik bölgelerde bulunmayan esnafa zarar verdiğini ifade etti.Bayram tatilinin uzatılarak 10 güne çıkarılması birçok vatandaşın yüzünü güldürdü. Uzun zamandan beri planlanan tatil hayallerinin 10 günlük sürece denk getirilecek olması turistik bölgelere hareketlilik getirecek. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, '6 gün idari izinle birleşen resmi bayram tatili kimi esnafı mutlu ederken kimini üzdü' diye konuştu. Mutlu, 'Bayram tatilinin 10 güne çıkması turizm sektöründe çalışan bazı esnaf ve sanatkarlarımız için çok iyi oldu. Bu turizmi canlandırır, bir hareketlenme getirir. Diğer bakımdan ise küçük esnaf için üzücü oldu. Tatilde halk tatil yörelerine gider, şehir boşalır. Şehir içinde kalan esnafımız için bu tatil süreci biraz sıkıntı yaşatacak gibi. İş yerlerini açsalar bile gelip giden, alışveriş yapan insan olmayacak. Sonuç olarak bu tatil kimi esnaf için iyi kimi için kötü oldu. Ama karar çıktıktan sonra bizim söyleyecek sözümüz olamaz' dedi.Bazı turistik yerlerde özellikle müşteri çekmek için otel fiyatına 'Her Şey Dahil' kampanyalarının yapılması hakkında konuşan İESOB Başkanı Mutlu, 'Her Şey Dahil' sistemi her zaman esnaf için zararlıdır. Çünkü tatil yöresine giden kişi, otel fiyatına yeme içme ihtiyaçlarını da ekleyince havaalanı ile otel arasında sıkışıp kalabiliyor. Kimse restaurantlara gidip harici para vermek istemiyor. 'Benim otelde yemek hakkım var, neden dışarıya ödeyeyim?' diye düşünülüyor. Bu mantık da turizm yöresinde bulunan esnafa zarar veriyor. Bizim Ege yöresinde pek fazla yok ama Antalya yöresinde bu sistem çok fazla var. Kültür, sanat mekanlarının da ziyaret edilmesinin önüne geçebiliyor. Bunun turizm sektörüne bir katkısı olmadığı açıktır' diye konuştu'Her Şey Dahil' sistemi hakkında düşüncelerini dile getiren ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, bu sistemin yıllardan beri turistik yörelerin canlanmasına engel olduğunu vurgulayarak, 'Çeşme'de 'Her Şey Dahil' sistemi 3 oteli geçmez. Bu tür kampanyaların yapılması taraftarı değiliz. Bu sistem turizmi de engelliyor. Bu sistemin 'Ege'de uygulanmasına izin veriyoruz. Oda fiyatına sadece kahvaltı fiyatı çalıştığımız için esnaf da, turizmden geçinen herkes de gelen turistlerin getirisinden nasiplenmeli. Ayrıca turistlerin yeme-içme ihtiyaçlarını otele bağlı kalmadan dışardan rahatça alabilmelerini sağlayıp, otele hapsedilmemelerini istiyoruz' diye konuştu.