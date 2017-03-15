Hollanda'ya ekonomik yaptırım uygulanacak mı? Bakan açıkladı...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Hollanda-Türkiye krizi sonrası ekonomik ilişkilere ilişkin konuşan Zeybekci, ekonomi ve ticari ilişkilerin masana olmayacağını söyledi.
Türkiye'nin başta Hollanda olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile arasının gerilmesi sonrası gözler yaptırımlara çevrildi. Siyasi açılardan Hollanda'ya yaptırımların uygulanacağı açıklanmıştı. Ekonomi konusunda yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı.
Gazetecilerin Hollanda krizi ile ilgili sorularını yanıtlayan Zeybekci, Türkiye'ye yapılan muamelenin doğru olmadığını bunun hesabının sorulacağını söyledi. Ancak bunun hesabının hukuki ve diplomatik platformlarda sorulacağını belirten Zeybekci, ekonomi konusunda yaptırımların olmayacağını söyledi.
Zeybekci, "Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak" şeklinde konuştu.
Bu sözler üzerine gazeteciler de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin sözlerini hatırlattı ve onların ekonomik yaptırımdan da bahsettiğini söyledi. Zeybekci de bu hatırlatmaya, “Ben ekonomi bakanı olarak söylüyorum" şeklinde yanıt verdi.
İşsizlik rakamları
Açıklanan işsizlik rakamlarının son 7 yılın en yükseği olması konusunda da konuşan Zeybekci, istihdamın artmasına rağmen, işsizliği düşüremediklerini söyledi. Bu konuda büyüme rakamlarının önemine dikkat çeken Zeybekci, Türkiye'yi büyüme trendine tekrardan getirmeleri gerektiğini de vurguladı. Zeybekci, bu konuda hükümet olarak bir seferberlik içinde olduklarını da iddia etti.
Büyükanne projesi
Torununa bakan büyükannelere verilecek olan maaş ile ilgili de açıklama yapan Zeybekci, şahsi olarak görüşünü söyledi. Kendi görüşüne göre torununa bakan büyükanneye maaş verilmesini doğru bulmadığını belirten Zeybekci, Türkiye olarak değerlerimiz olduğunu ve bunun aile, sevgi, içtenlik olduğunu söyledi.
Merkez Bankası'nın arkasındayız
Yarın faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası ile ilgili de konuşan Zeybekci, “Merkez Bankamızın bu süreçteki kararlarını destekliyoruz. Eli son derece güçlü ve enstrümanları da son derece çeşitlidir. Alacağı kararlar veya vereceği kararlar ve atacağı adımlar konusunda bağımsızdır ve destekliyorum ben. Merkez Bankamızın arkasındayız" dedi.