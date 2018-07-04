Hububatta ithalat sorununa çözüm geliştirilmeli

Ekmek ve unlu mamul üreticilerini ilgilendiren ruhsat devri kararının hukuki açıdan uygun olmadığına ve düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Hububat Mamulleri Meslek Komitesi Başkanı Necati Polat, “Bunun yanı sıra Nisan ve Mayıs ayında yaşanan yağışlar rekoltede yüzde 50’ye varan azalmaya neden oldu. Rekoltenin azalması ile birlikte ülkemiz için önemli ürünlerde ithalatçı bir konuma gelmiş bulunuyoruz. Buğdayın gen merkezi olan Anadolu’da buğday tarımının ve buğdayın işlendiğini hepimiz görüyoruz. Bu nedenle bu ithalat sorununa çözüm geliştirmeliyiz” dedi

Ali Budak- Nisan ve Mayıs ayında yaşanan yağışların rekoltede yüzde 50’ye varan azalmaya neden olduğunu söyleyen İTB Hububat Mamulleri Meslek Komitesi Başkanı Necati Polat, ‘Ekmeklik buğdayın ton başına bin 50 TL, buğdayın ton başına bin 100 TL, arpanın ton başına 825 TL, çavdarın ve yulafın ise ton başına 800 TL civarında fiyatlandırıldığını görüyoruz. Çiftçi hububat hasadına 15-20 gün civarında erken başladı’ dedi.

“Anadolu, buğdayın gen merkezidir”

Buğday ve mısırın ülkemiz için önemli hububat ürünlerinin başında geldiğini ifade eden Polat, “5 milyon ton buğday ithalatımız var. Mısırı da Rusya’dan almaktayız. Rekoltenin azalması ile birlikte ülkemiz için önemli ürünlerde ithalatçı bir konuma gelmiş bulunuyoruz. İTB olarak buna nasıl katkı sunabiliriz diye bilgilendirmek isterim. Anadolu; buğdayın gen merkezidir. Anadolu’da buğday tarımının ve buğdayın işlendiğini hepimiz görüyoruz. Bu nedenle bu ithalat sorununa çözüm geliştirmeliyiz. Nisan ve Mayıs ayında yaşanan yağışların rekoltede yüzde 50’ye varan azalmaya neden oldu. Bu durumda ise, ekmeklik buğdayın ton başına bin 50 TL, buğdayın ton başına bin 100 TL, arpanın ton başına 825 TL, çavdarın ve yulafın ise ton başına 800 TL civarında fiyatlandırıldığını görüyoruz. Çiftçi hububat hasadına 15-20 gün civarında erken başladı’ diye konuştu.

Hububattaki ruhsat sorunu çözülmeli

Öte yandan hububat mamulleri meslek komitesi üyelerinin yüzde 90’ının ekmek ve unlu mamul üreticisi olduğunun altını çizen Polat, şöyle devam etti: 2014 yılında Bakanlar Kurulu ruhsat devri ile alakalı bir karar aldı. Bu kararda hukuki ve insanı vicdan olarak uygun değil. Düzeltilmesi ile alakalı arz da bulunuyorum.