Hukuki destek olmadan istihdam seferberliği olmaz

Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu Başkanı Levent Akgerman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferliği ilan etmesini desteklediklerini ancak istihdamın daha cazip hale gelmesi için hukuki ve ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğini açıkladı

Türkiye'deki işsizlik oranları hakkında bilgi veren BASİFED Başkanı Akgerman, 'Türkiye'de genç işsizlik oldukça fazla. Biz işverenler olarak bunu çok açık bir şekilde görmekteyiz. Bu noktada elimizden geleni yapmaya hazırız. Ancak, işgücü piyasasının beklentileri ile işverenin beklentileri birbiri ile uyumlu değil. Bu noktada hükümetin yapacağı değişiklikler ve işverenlere sağlayacağı destekler ile bu sorunun altından kalkabiliriz' diyerek istihdama yönelik yapılacak hamlelerin sadece işverene yüklenmemesi gerektiğini açıkladı.



Eğitim sisteminde sorun var



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belli ölçek üzerindeki işletmelerin yüzde 5 dolayında istihdam yaratması talebini değerlendiren Akgerman, 'İşgücü piyasasının beklentileri ile işverenin beklentilerinin uyumlu olması gerekiyor. Bu alan birçok nedenden dolayı sorun teşkil ediyor. Sistem eğitim ve öğretim açısından yetersiz. İş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim planlaması yok. Burada ciddi eksiklikler var. Mesleki liselere halen yeteri kadar önem verilmezken, üniversitelerin rolü abartılıyor. Bazı branşlarda aşırı bir talep ve buna bağlı bir mezun fazlası oluşmaktayken, gelişim göstermesi gereken branşlar yeterince halka tanıtılmıyor' dedi.



Ede oturan işsiz, işçi farkı



İşsizlerin genelinin yetenek yönünden eksik olduğunun altını çizen Akgerman, herkesin kendi seviyelerinin üstünde bir beklenti içine girdiğini ve bunun sonucunda iş bulmakta zorluk çektiğini söyledi. Devlet tarafından sağlanan işsizlik sigortası ve sosyal yardımların bu duruma katkı sağlamadığını da ifade eden Akgerman, 'Evde oturan işsiz ile bazı işçiler aynı gelire sahip olabiliyor. Devletin istihdam politikası da duruma yardımcı olmuyor. Devlette iş sahibi olmak halen düşük gelir grupları için özel sektörden daha cazip. Devlet yeterince rekabetçi ve liyakat esaslı bir istihdam politikası geliştirmedikçe, özel sektörün işi daha zorlaşıyor' diye konuştu.

Yaratılmak istenen istihdamın bazı firmaları zora sokacağını dile getiren Akgerman, çeşitli nedenlerle büyüyemeyen ve bunun sonucunda yatırım yapamayan firmaların istihdama zorlanması ile şirketlerin rekabetçi piyasada da hareket edemeyeceğini açıkladı.



Güven ortamı sağlanmalı



Konvansiyonel sektörler dışında yeni istihdam alanlarının açılımının zorunlu olduğuna işaret eden Akgerman, 'Bu da bakir alanlarda yeni sektörlerin yeşermesi ile mümkün. Özellikle tarım ve hizmet sektöründe atılacak birçok adım var. Biyoteknoloji ve dijital teknolojilerin gelişimi bu sektörler için fırsat. Bu sektörler yabancı yatırım ile gelişme gösterebilir. Yabancı yatırım için güven ortamının devletin hukuk sistemi dahil her kademesinde sağlanması ana koşul' dedi.