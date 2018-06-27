İçki, sigara, otomobil, pirinç... Zam kapıda!

Türkiye, ABD’den ithal edilen 22 malın ithalatına yüzde 5 ila 70 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirdi. İçki, sigara, otomobil, kağıt, pirinç gibi birçok ürüne zam kaçınılmaz

Türkiye, ABD'nin demir çelik ürünlerine uyguladığı ek vergilere misilleme olarak, ABD menşeli 22 mal grubunun ithalatına yüzde 5 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirdi.

Yeni vergiler nedeniyle özellikle pirinç, sigara, içki, makyaj malzemeleri, kağıt ve otomobillere yeni zamlar gelecek.



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Türkiye, DTÖ'ye gönderdiği deklarasyona, gümrük vergisi koyacağı ABD menşeli 22 çeşit mal grubunun listesini de ekledi. Ancak 21 Haziran'da ABD'den vergi indirimi gelmeyince Bakanlık 25 Haziran itibarıyla kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlayıp vergi uygulamasını 21 Haziran'dan geçerli olmak üzere başlattı.

Alınan yeni vergi kararına “ABD'den ithal edilen” yerine “ABD menşeli” eşyalar ifadesi yazıldı. Bu ifadeye göre, listeye alınan 22 mal grubu eşya ve mallar ister ABD'den direkt ithal edilsin, isterse başka bir ülke üzerinden yurda sokulsun; direkt gümrük vergilerine tabi tutulacak.

Karara göre ABD'den ithal edilecek Amerikan bademi ve ceviz gibi benzeri kabuklu meyvelere yüzde 10, pirince yüzde 25, viskiye yüzde 70, yaprak tütüne yüzde 30, otomobile yüzde 60, taşkömürüne yüzde 5, petrol kokuna yüzde 4, plastik ürünlere yüzde 5-30, kağıt ve karton ürünlerine yüzde 10-30, cilt bakımı ve makyaj malzemelerine yüzde 30 ve çeşitli mamul ve yarı mamul ürünlere de yine yüzde 30'lara varan oranlarda gümrük vergisi uygulanacak.