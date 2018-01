IF Wedding ticaret rekoru kırdı

İhracat rakamlarına yön veren IF Wedding Fashion İzmir sayesinde Türkiye, Avrupalı üreticiler tarafından en çok tercih edilen ülke olduğunu kanıtladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde 12’nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı bu yıl ticaret rekoru kırdı. Son dönemlerde sektör pazarını dünyaya tanıtma konusunda büyük bir öneme sahip olan IF Wedding Fashion İzmir, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyadan yabancı alım heyetleri ile ticaretin merkezi haline geldi.



Her yıl dünyanın dört bir yanından ağırladığı üretici ve tedarikçileri ile gelinlik, damatlık ve abiye sektörü ihracatına katkı sağlayan fuar, 2018 ihracat rakamlarında altın değerinde bir etki yaratacak.



Sadece gelinlik ve damatlıkla değil, aynı zamanda abiye giyim ürünlerinin şık tasarımları ve kaliteli kumaşlarıyla da ön planda olan fuar, Türkiye’nin değerini tüm dünyaya taşıdı.



Avrupa fuarlarına Türkiye’den aldıkları ürünlerle katılıyorlar



Fuara Avrupa’dan gelen satın almacılar, kaliteli ancak pahalı ürünler almak yerine ürünlerini aynı kalitede fakat daha uygun fiyatlara Türkiye’den tedarik ediyor. Fuara Malta’dan gelen ve Avrupa’da katıldığı tüm fuarlarda Türkiye’den aldığı ürünleri sergileyen M.A. Fashions – Tango Group Yönetim Kurulu Üyesi Paul Musu, “İtalya bu sektörün hem üreticisi hem de yönlendiricisidir. Fakat İtalya kadar kaliteli olan ürünlerimi ben yarı fiyatına Türkiye’den alıyorum ve Avrupa’ya çok karlı satıyorum. Aynı şekilde Avrupa’da pek çok butik sahibi Türkiye’ye alıcı olarak geliyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde küçük ama çok fazla butik var. Onların gelişi çok önemli çünkü Avrupa buradaki değeri dünyaya taşıyor” dedi.



Çin'in ihracat hacmini Türkiye devralacak



Gelinlik üretim ve ihracat potansiyelinde tüm dünyayı sollayan Çin’in son dönemdeki fiyat artışını değerlendiren Musu, Türkiye’nin bu alandaki potansiyeline yönelik şunları söyledi:

“Gördüğüm kadarıyla Türkiye, Çin’in yarattığı sektör hacmini kısa bir süre içinde kendi bünyesinde toplayacak. Bu çok büyük bir rakam… Seneye düzenlenecek fuarınızda bu sürecin tamamlanmış olacağını düşünüyorum. Çin’deki imalatçıların çoğu, şu anda iç piyasasına dönmüş durumdalar. Fiyatlar orada da çok arttı. Ve iç piyasada çok yüksek bir talep olduğu için ihracatla eskisi kadar ilgilenmiyorlar. İhracat değer kaybetmiş durumda. Burada oluşan boşluğu kaliteli ürünleriyle Türkiye dolduruyor.”



Avrupa’nın en iyisiydi



Fuara İspanya’dan katılan ve ürünlerini İzmir ve İstanbul’dan almayı tercih ettiğini ifade eden Lexus Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Indru Mani, “Avrupa’da tüm fuarlarda katılımcı olarak yer alıyoruz. Ziyaret ettiklerimizle birlikte toplam 18 fuara katıldık. Tüm o fuarlarla karşılaştırdığımızda IF Wedding Fashion İzmir, en iyisiydi. Birkaç standı incelediğinizde bile bunu söylemek mümkün. Standartları çok yukarıdaydı. Gerek büyüklüğü, gerekse katılımcı sayısının fazlalığıyla bizi büyüledi. Benzer tarihlerde Hong Kong’ta da fuar düzenleniyor. Fakat orada yer alan katılımcılar bile bu yıl burada olmayı tercih etti” şeklinde konuştu.



Özel koleksiyon Milano ve Barselona’dan önce İzmir’de



Fuarda yabancı satın alıcı potansiyeli yüksek olan Priamos’un şirket ortaklarından biri olan ve firmanın “Xclsv” marka tasarımcısı Murat Cinpir ise; “Bu sene benim ilk İzmir fuarım. Biraz tedirgindim gelirken fakat çok iyi geçti. Sergilediğimiz ürünler bizim 2018 koleksiyonumuz. Aynı koleksiyonu Milano ve Barselona’ya götüreceğim. Onlar için de 2019 koleksiyonu olacak. Dünyanın her yerine üretim yapıyoruz. Bu fuarda da Arabistan, Dubai, İsrail, Rusya, ağırlıklı olarak da İtalya ve İspanya’dan ciddi müşteri potansiyeli vardı. Yurt dışındaki küçük müşterilerden ziyade daha ciddi toptancılar gelmiş. Bu fuar, Avrupa ve bizim için iyi bir adım oldu” dedi.