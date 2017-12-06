İhracat domates fiyatını yükseltti!

Kasım ayının zam şampiyonu olan domatesin fiyatındaki yükselişin ihracattaki artıştan kaynaklandığı, ayrıca iç piyasadaki talebin de canlı olduğu ifade edildi

Üreticiler, tüketici fiyatları bazında kasımda yüzde 45,29 ile en yüksek fiyat artışının görüldüğü ürün olan domateste Avrupa ve Rusya'dan gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.



İzmir'in Bergama ilçesinde 700 dönümlük serada domates üreten Agrobay'ın Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk yaptığı açıklamada, domatesteki fiyat artışının mevsim geçişi nedeniyle normal olduğunu, bu sürecin aslında eylül ayında tarla domatesi sezonunun tamamlanmasıyla başladığını söyledi.



Tarladan yeşil olarak hasat edilen domatesin fırınlarda kırmızılaştırıldığını, ardından piyasaya sürüldüğünü anlatan Şentürk, "Kasım ayıyla birlikte bu işlemle kızartılan domatesler de bitti. Her sene mevsimsel olarak sera domatesine geçilince fiyatlar yükselir. Bu yıl ihracat talebi de yüksek olunca fiyatlara ilave bir yük oldu." dedi.



Geçen yıl fiyatların yüksek olması nedeniyle bu yıl üreticinin domatese yöneldiğini ancak üretimdeki artışın yine de yüksek talebi karşılayamadığını dile getiren Şentürk, domatesin Türk mutfağının vazgeçilmezi olduğunu, tüm yıl sofralardan eksik edilmediğini belirtti.





"Bu seviyede devam eder"



Şentürk, domatese Avrupa ve Rusya pazarının talebinin de yoğun olduğunu ifade ederek, Avrupa ülkelerinin domates ihtiyacını karşılayan Hollanda'daki seralarda üretimin bu mevsimde durduğunu söyledi. Şentürk, "Hollanda'da üretimin bitmesiyle Avrupalı alıcılar Türkiye'ye yöneldi. Rusya'ya domates ihracatının yeniden başlaması da fiyatları yükseltti. Dünya genelinde de domates fiyatlarında artış var." dedi.



Şentürk, fiyatların bu seviyede devam edeceğini ancak don veya aşırı soğuk hava gibi etkenlerin üretimi olumsuz etkilemesi halinde bir miktar daha yükseliş görülebileceğini belirterek, nisan ayında tarla domatesinin piyasaya girmesiyle düşüşün başlayacağını kaydetti.