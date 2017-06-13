İhracat şampiyonları listesinde 158 Egeli firma yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat şampiyonları listesine 2016 yılında Ege Bölgesi’nden 158 firma girmeyi başardı. İhracat şampiyonları listesinde 2012 yılında 129, 2013 yılında 138, 2014 yılında 139, 2015 yılında ise 140 Egeli firma yer almıştı

Ege Bölgesi’nden ihracat şampiyonları listesine giren firma sayısı 2015 yılına göre 18 firma arttı. Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi’nden sonra listede en fazla firma ile temsil edilen bölge olurken, İzmir, ilk 1000 ihracatçı listesinde 83 firma ile İstanbul’un ardından ikinci il konumunu güçlendirdi. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye’ye 2016 yılında 14 milyar 566 milyon dolarlık döviz kazandırdı. İhracatın Şampiyonlar Ligi olarak tanımlanan, TİM tarafından her yıl açıklanan en fazla ihracat yapan bin firma listesinde, 2016 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi’nden 158 firma yer buldu. Aynı listede 2011 yılında 118, 2012 yılında 129, 2013 yılında 138, 2014 yılında 139, 2015 yılında ise 140 Egeli firma yer almıştı. Egeli ihracat şampiyonları Türkiye ihracatının yüzde 10’luk dilimini gerçekleştirdi.



İZMİR’DEN 83 İHRACAT ŞAMPİYONU ÇIKTI

İzmir 2015 yılında ilk bin listesinde 77 firma ile yer alırken, 2016 yılında 83 taşımayı başardı. Denizli ilk bin listesindeki firma sayısını 21’den 27’ye yükseltirken, Manisa 2015 yılında 18 firmayla temsil edilirken, 2016 yılında 22 firmaya yükseldi. İzmir, Denizli ve Manisa’dan 2015 yılında toplam 116 firma İlk 1000 ihracatçı listesine girmişken, 2016 yılında 132 firmaya yükseldi. 2016 yılında İhracat 1000 listesinde Aydın ilinden 8 firma, Balıkesir ve Muğla’dan 6’şar firma, Kütahya’dan 4 ve Uşak’tan 2 firma yer almanın mutluluğunu yaşadı. Kayıtlara Kocaeli firması olarak giren İzmir’de de rafinerisi bulunan ve ihracatının büyük bölümünü İzmir’deki rafinerisinden gerçekleştiren Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 2 milyar 100 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye beşincisi olurken, Türkiye genelinde 6. firma olan Vestel Dış Ticaret A.Ş. 2 milyar 4 milyon dolarlık ihracat rakamı ile TÜPRAŞ’ı izledi. İzmir Aliağa’da üretim tesisleri bulunan kayıtlara İstanbul firması olarak giren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. 900 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye genelinde 12. sırada yer aldı. 2016 yılında 573 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandıran Pergamon- Status Dış Ticaret A.Ş. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 18. Firması olurken, İzmir şampiyonu oldu. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ise 438 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye sıralamasında 23. sırada yer bulurken, İzmir ikincisi oldu. Bu firmaları 245 milyon dolarlık ihracatla Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütün San. Tic. A.Ş., 188 milyon dolarlık ihracatla Üniteks Tekstil A.Ş. ve 181 milyon dolarlık ihracatla Tetrapak Paketleme Ltd. Şti. izledi.