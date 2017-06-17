İhracatçılar beklentilerini 10 maddede sıraladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM 24. Olağan Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a her daim ihracatçıların yanında olduğu için teşekkür etti. “Ancak, beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse, yerimizde saydığımız anlamına gelir” diyen Büyükekşi, 10 madde ile beklentilerini açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben, “Şimdiden, çıkacak yeni destekler için zatıalinize ve Hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu beklentilerimizin hayata geçmesi ile birlikte önümüzün daha açık, yolumuzun daha aydın olacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 24. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurul’da konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her daim ihracatçıların yanında olduğu için teşekkür etti. Başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve tüm bakanların kendilerine her zaman destek olduğunu söyleyen Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben “Verilen destekler için minnettarız.



Ancak beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse, yerimizde saydığımız anlamına gelir” dedi. Büyükekşi, 10 madde ile beklentilerini açıkladı.



1-Gümrüklerde mesai saatleri dışında yapılan işlemler için ödenen ek bedellerin kaldırılması 2-KDV yükü finansman sorununun çözümü



3-Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi



4-AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi,



5-Üretim Reform Paketinin biran önce yasalaşması



6-İhracatçıların faiz oranlarının tek haneli seviyelere çekilmesini arzulaması



7-Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi



8-Mesleki eğitim ile kalifiye personel yetiştirilmesine Hükümet tarafından özel bir önem verilmesi



9-Dünyada yaşanan Sanayi 4.0 Devrimi’nin gerisinde kalmamak için hızlı adımlar atılması



10-Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemelerin acilen hayata geçmesi





Gümrüklerde ek bedel ve KDV yükü

Büyükekşi, “İhracatçılarımız, gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ek bedel ödüyorlar. Bu uygulamanın kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. KDV yükü bizlere finansman sorunu yaratıyor. Bu konuda Maliye Bakanımızla beraber çalışıyoruz” diye konuştu. Sorun yaşadıkları bütün konularda kendilerine veren Maliye Bakanı Naci Ağbal’a ayrıca teşekkür eden Büyükekşi, temmuz ayında KDV ile ilgili önerilerini kendisine sunacaklarını söyledi.Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini beklediklerini anlatan Büyükekşi, Türkiye’deki yabancı yatırımların yüzde 70’ini temsil eden Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve yeni fasıllar açılmasını arzu ettiklerini ifade etti.Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘seçim geçti, artık geçim zamanı’ sözlerini hatırlatarak yeni ekonomik reformlar için ilk adımı attığını hatırlatan Büyükekşi, “Sanayicilerimizi yakından ilgilendiren Üretim Reform Paketi’nin bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz. Son dönemde kredi faizlerinde yükseliş görüyoruz. Sayın Başbakanımızın geçen hafta ifade ettiği gibi yüzde 15-16’lık faiz oranları ihracatçılarımız ve sanayicilerimizin için ağır bir yük. Faiz oranlarının tek haneli rakamlara inmesini arzuluyoruz” şeklinde konuştu.Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik birçok alanda düzenlemeler getirildiğini, bunların hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesini beklediklerini açıklayan Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce de dediği gibi Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün en zayıf halkalarını eğitim ve kültürün oluşturduğunu ifade etti. Büyükekşi, “Hem bu alanlara hem de mesleki eğitim ile kalifiye personel yetiştirilmesine Hükümetimiz tarafından özel bir önem verilmesini bekliyoruz” dedi.Büyükekşi, son iki maddeyi ise şöyle açıkladı: “Dünyada Sanayi 4.0 devrimi yaşanırken ülke olarak bu sürecin gerisinde kalmamak için gereken adımların daha hızlı atılması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda çalışmaları devam eden Esnek Çalışma Sistemi ve Kıdem Tazminatı ile ilgili düzenlemeler hem işveren hem çalışanlar için önemli bir fırsat. Bu çalışmalar işsizliği azaltarak, Bizi küresel rekabette bir adım öne taşıyacak. Düzenlemenin acilen hayata geçmesini bekliyoruz.Büyükekşi, “Şimdiden, çıkacak yeni destekler için zatıalinize ve Hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu beklentilerimizin hayata geçmesi ile birlikte önümüzün daha açık, yolumuzun daha aydın olacağına inanıyoruz” diye konuştu.TİM 24. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı.