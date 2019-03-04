İhracatçılar destekleri hızlandırdı

Ticaret Bakanlığı tarafından Türk ihracatçısının rekabetçiliğini arttırmak amacıyla 83 bin ihracatçıya sunulan devlet yardımlarından ihracatçıların azami derecede yararlanmasını hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatçı firmalara verdiği eğitimlerin semeresini görüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin tasarım desteği, yurt dışı birim desteği ve pazara giriş desteği ile ilgili eğitim verdiği 95 firmanın elektronik imza ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden destek başvurusunu başarılı yapma oranı yüzde 100'e ulaşırken, devlet yardımları başvuru dosyalarında yüzde 70 olan eksik belge oranı yüzde 20'ye geriledi.

4 milyar TL destek

Türk ekonomisinde son dönemde yaşanan daralma ve büyüme rakamlarındaki yavaşlamanın ihracatı daha da zorunlu hale getirdiğine işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ihracatçılarının dünya genelinde rakipleriyle rekabetçi olması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yıllık 4 milyar liralık devlet yardımlarının ihracatçılara ulaşmasına aracılık yaptıklarını kaydetti.

İhracatçıların devlet yardımlarından azami seviyede yararlanabilmesi amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını devam ettirdiklerini anlatan Eskinazi, "İhracatımız ve ihracatçımız için yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Birliğimiz Ezberbozan Kaizen Ekibi devlet yardımları dosya kabul ve kapatma, ödeme süreçlerinde yapılan hataların ortadan kaldırılması ve dosya kapatma sürelerinin hızlanması için başvuru sürecindeki firmalarımız için workshop eğitimi kurguladı. Devlet Yardımları Şubemiz ise; 2018 yılında toplamda altı kez uygulamalı workshop eğitimi düzenledi. Eğitime katılan firmalarda elektronik imza ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden destek başvurusunu başarılı yapma oranı yüzde 100'e ulaştı" diye konuştu.

Eksiklik yaşamıyoruz

Ege İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şubesi uzmanlarının verdiği detaylı eğitim sonrasında hazırlanan Devlet Destekleri başvuru dosyalarında eksik belge oranının yüzde 70 seviyelerinden yüzde 20 seviyesine kadar düştüğü bilgisini paylaşan Eskinazi şöyle devam etti: Bu sayede dosyalara eksik belge işlemi uygulaması azaldı ve dosyaların kapanma / hak edişlerin ödenme süreci hızlandı.

EİB'nin eğitimleri 2019'da artarak devam edecek

Ege İhracatçı Birlikleri, ihracatta devlet yardımları süreçlerinin hızlanması için uygulamalı workshop eğitimlerini 2019 yılında arttırarak devam edecek, 2019 Mart – Nisan ve Eylül - Ekim aylarında 2014/8 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği ve 2010/6 Sayılı Yurt Birim, Marka ve Tanıtım Desteği ve Dahilde Hariçte İşleme Desteği süreçlerine ilişkin sekiz workshop faaliyeti planlanıyor.