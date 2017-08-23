İhracatçıya 7 ayda 22 milyar destek sağladık

'Yabancı alıcıları da kredilendiriyoruz'
30 yıllık Türk Eximbank tarihinde ilk defa İEF'de stant açtıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: Fuarda sadece Türk ihracatçılarına değil gelen heyetlere de bilgilendirme yaptık. Stant açmak buradaki faaliyetlerimizin bir kısmı. Fuarın partner ülkesi olan Rusya Federasyonu'ndan gelen bütün işadamlarına ayrıca Türk Eximbank Genel Müdürü olarak bir tanıtım sunumu yaptım. Arkadaşlarımız da diğer ülkelerden gelen heyetlere tanıtım yaptı. Dolayısıyla hem bu fuarda yer aldık hem de Japonya ile önemli bir anlaşma imzaladık. Gelen Rus heyetlerini bilgilendirdik. İhracatçılarımızla, gelen alıcılara bilgilendirici toplantılar yaptık. Çünkü Türk Eximbank olarak sadece bizim ihracatçılarımızı desteklemiyoruz. Aynı zamanda onların alıcılarını da kredilendiriyoruz. Türkiye'den mal alsınlar diye. Bu yüzdenden de bu çalışmalar önemli.
2017'nin 7 aylık döneminde ihracatçılara 22 milyar dolar finansman desteği sağladıklarını belirten Yıldırım, 'İlk yedi ayda finansman desteğini dolar bazında yüzde 18 arttırdık. Bu ivmeyle gidersek 2017'de ihracatçılara 40 milyar dolar finansman desteği sağlamış olacağız. Türkiye'de ihracat yapan firmaların Türk Eximbank hakkında bilgi eksikliği var. Bu sorunu çözmek için 24 şehirde ihracatçılar ve sanayicilerle toplantılar yaptık. Eximbank'ı daha çok anlattık. Zaten bu süre zarfında da yüzde 15'lik artışla yeni ihracatçılarla çalışmaya başladık' dedi.
Fuar, Rusya ile ilişkilere katkı sağladı
Rusya'nın Exiar ve Rusya Eximbank olmak üzere iki exim kuruluşunun bulunduğu ifade eden Yıldırım, 'Her iki kuruluşla da önümüzdeki aylarda anlaşma imzalayacağız. İEF, Rusya ile ilişkilerimize de katkı sağladı. Fuar sayesinde Rusya'daki iki exim kuruluşuyla olan ilişkilerimizi hızlandırdık. Türk Eximbank olarak dünya geneli 50'den fazla exim kuruluşlarıyla anlaşmamız var. Bu yıl içerisinde de 5 anlaşma yaptık. Bundan sonraki süreç içinde de 5 anlaşma daha yapacağız' ifadelerini kullandı.
Türk Eximbank'ın şube sayılarını ve irtibat ofislerini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: İrtibat ofislerimizden birini daha Manisa'dan sonra Kemalpaşa Organize Sanayi'de açtık. Önümüzdeki aylarda yine ihracatçılarımızın fazla olduğu OSB'lerde ofisler açacağız. Kemalpaşa OSB'de 520 şirket var, yarısı ihracatçı. Bu ihracatçı şirketlerinde 114 tanesi bizimle çalışıyor. Çalışmalarla bu sayıyı biraz daha artıracağız. Büyük ihtimalle İzmir, Türkiye ortalamasına göre Türk Eximbank ile en çok çalışan şehir. Son birkaç ayda bu biraz daha arttı. Hem ihracatçı sayısı hem de kredi ve sigorta programları bakımından İzmir başı çekiyor. Geçtiğimiz yıla kadar buradaki şubemiz çok kısıtlı çalışıyordu, sadece ihracat öncesi bazı kredileri verebiliyordu ama şimdi sonrası içinde kredi verirken, sigorta programlarını da yapıyor.