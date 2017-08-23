İhracatçıya 7 ayda 22 milyar destek sağladık

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) bulunan Türk Eximbank standında gazetecilerle bir araya gelen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 'Türkiye ihracatına desteğimizi yıl sonuna kadar yüzde 26'ya çıkararak ihracatçıya yeniden bir ivme kazandırmak istiyoruz. İlk altı ayda Türkiye ihracatı yüzde 9 büyürken biz yüzde 18 büyüdük. 2017'nin ilk 7 aylık döneminde ihracatçılara 22 milyar dolar finansman desteği sağladık. Bu ivme yukarıya doğru gitmeyi sürdürürse 2017 sonuna kadar ihracatçılara 40 milyar dolar finansman desteği sağlamış olacağız' dedi

Ali Budak-

'Yabancı alıcıları da kredilendiriyoruz'

30 yıllık Türk Eximbank tarihinde ilk defa İEF'de stant açtıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: Fuarda sadece Türk ihracatçılarına değil gelen heyetlere de bilgilendirme yaptık. Stant açmak buradaki faaliyetlerimizin bir kısmı. Fuarın partner ülkesi olan Rusya Federasyonu'ndan gelen bütün işadamlarına ayrıca Türk Eximbank Genel Müdürü olarak bir tanıtım sunumu yaptım. Arkadaşlarımız da diğer ülkelerden gelen heyetlere tanıtım yaptı. Dolayısıyla hem bu fuarda yer aldık hem de Japonya ile önemli bir anlaşma imzaladık. Gelen Rus heyetlerini bilgilendirdik. İhracatçılarımızla, gelen alıcılara bilgilendirici toplantılar yaptık. Çünkü Türk Eximbank olarak sadece bizim ihracatçılarımızı desteklemiyoruz. Aynı zamanda onların alıcılarını da kredilendiriyoruz. Türkiye'den mal alsınlar diye. Bu yüzdenden de bu çalışmalar önemli.

2017'nin 7 aylık döneminde ihracatçılara 22 milyar dolar finansman desteği sağladıklarını belirten Yıldırım, 'İlk yedi ayda finansman desteğini dolar bazında yüzde 18 arttırdık. Bu ivmeyle gidersek 2017'de ihracatçılara 40 milyar dolar finansman desteği sağlamış olacağız. Türkiye'de ihracat yapan firmaların Türk Eximbank hakkında bilgi eksikliği var. Bu sorunu çözmek için 24 şehirde ihracatçılar ve sanayicilerle toplantılar yaptık. Eximbank'ı daha çok anlattık. Zaten bu süre zarfında da yüzde 15'lik artışla yeni ihracatçılarla çalışmaya başladık' dedi.

Fuar, Rusya ile ilişkilere katkı sağladı

Rusya'nın Exiar ve Rusya Eximbank olmak üzere iki exim kuruluşunun bulunduğu ifade eden Yıldırım, 'Her iki kuruluşla da önümüzdeki aylarda anlaşma imzalayacağız. İEF, Rusya ile ilişkilerimize de katkı sağladı. Fuar sayesinde Rusya'daki iki exim kuruluşuyla olan ilişkilerimizi hızlandırdık. Türk Eximbank olarak dünya geneli 50'den fazla exim kuruluşlarıyla anlaşmamız var. Bu yıl içerisinde de 5 anlaşma yaptık. Bundan sonraki süreç içinde de 5 anlaşma daha yapacağız' ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank'ın şube sayılarını ve irtibat ofislerini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: İrtibat ofislerimizden birini daha Manisa'dan sonra Kemalpaşa Organize Sanayi'de açtık. Önümüzdeki aylarda yine ihracatçılarımızın fazla olduğu OSB'lerde ofisler açacağız. Kemalpaşa OSB'de 520 şirket var, yarısı ihracatçı. Bu ihracatçı şirketlerinde 114 tanesi bizimle çalışıyor. Çalışmalarla bu sayıyı biraz daha artıracağız. Büyük ihtimalle İzmir, Türkiye ortalamasına göre Türk Eximbank ile en çok çalışan şehir. Son birkaç ayda bu biraz daha arttı. Hem ihracatçı sayısı hem de kredi ve sigorta programları bakımından İzmir başı çekiyor. Geçtiğimiz yıla kadar buradaki şubemiz çok kısıtlı çalışıyordu, sadece ihracat öncesi bazı kredileri verebiliyordu ama şimdi sonrası içinde kredi verirken, sigorta programlarını da yapıyor. Türk Eximbank'ın 2 milyar 700 milyon dolar dışarıdan kaynak sağladığını belirten Yıldırım, 'Türk ekonomisine olan inancı biz dışarıda yaptığımız anlaşmalarda çok rahat görüyoruz. 2016 yılında Türkiye ihracat ına yüzde 23 destek verdik. Bunu bu yıl yüzde 26'ya çıkaracağız ve ihracata daha fazla destek verir hale geleceğiz. İlk altı ayda Türkiye ihracatı yüzde 9 büyürken biz yüzde 18 büyüdük. İhracatçının önünden gidiyoruz. İhracatçıya bu atılım yılında yeniden bir ivme kazandırmak istiyoruz' dedi.30 yıllık Türk Eximbank tarihinde ilk defa İEF'de stant açtıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: Fuarda sadece Türk ihracatçılarına değil gelen heyetlere de bilgilendirme yaptık. Stant açmak buradaki faaliyetlerimizin bir kısmı. Fuarın partner ülkesi olan Rusya Federasyonu'ndan gelen bütün işadamlarına ayrıca Türk Eximbank Genel Müdürü olarak bir tanıtım sunumu yaptım. Arkadaşlarımız da diğer ülkelerden gelen heyetlere tanıtım yaptı. Dolayısıyla hem bu fuarda yer aldık hem de Japonya ile önemli bir anlaşma imzaladık. Gelen Rus heyetlerini bilgilendirdik. İhracatçılarımızla, gelen alıcılara bilgilendirici toplantılar yaptık. Çünkü Türk Eximbank olarak sadece bizim ihracatçılarımızı desteklemiyoruz. Aynı zamanda onların alıcılarını da kredilendiriyoruz. Türkiye'den mal alsınlar diye. Bu yüzdenden de bu çalışmalar önemli.2017'nin 7 aylık döneminde ihracatçılara 22 milyar dolar finansman desteği sağladıklarını belirten Yıldırım, 'İlk yedi ayda finansman desteğini dolar bazında yüzde 18 arttırdık. Bu ivmeyle gidersek 2017'de ihracatçılara 40 milyar dolar finansman desteği sağlamış olacağız. Türkiye'de ihracat yapan firmaların Türk Eximbank hakkında bilgi eksikliği var. Bu sorunu çözmek için 24 şehirde ihracatçılar ve sanayicilerle toplantılar yaptık. Eximbank'ı daha çok anlattık. Zaten bu süre zarfında da yüzde 15'lik artışla yeni ihracatçılarla çalışmaya başladık' dedi.Rusya'nın Exiar ve Rusya Eximbank olmak üzere iki exim kuruluşunun bulunduğu ifade eden Yıldırım, 'Her iki kuruluşla da önümüzdeki aylarda anlaşma imzalayacağız. İEF, Rusya ile ilişkilerimize de katkı sağladı. Fuar sayesinde Rusya'daki iki exim kuruluşuyla olan ilişkilerimizi hızlandırdık. Türk Eximbank olarak dünya geneli 50'den fazla exim kuruluşlarıyla anlaşmamız var. Bu yıl içerisinde de 5 anlaşma yaptık. Bundan sonraki süreç içinde de 5 anlaşma daha yapacağız' ifadelerini kullandı.Türk Eximbank'ın şube sayılarını ve irtibat ofislerini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: İrtibat ofislerimizden birini daha Manisa'dan sonra Kemalpaşa Organize Sanayi'de açtık. Önümüzdeki aylarda yine ihracatçılarımızın fazla olduğu OSB'lerde ofisler açacağız. Kemalpaşa OSB'de 520 şirket var, yarısı ihracatçı. Bu ihracatçı şirketlerinde 114 tanesi bizimle çalışıyor. Çalışmalarla bu sayıyı biraz daha artıracağız. Büyük ihtimalle İzmir, Türkiye ortalamasına göre Türk Eximbank ile en çok çalışan şehir. Son birkaç ayda bu biraz daha arttı. Hem ihracatçı sayısı hem de kredi ve sigorta programları bakımından İzmir başı çekiyor. Geçtiğimiz yıla kadar buradaki şubemiz çok kısıtlı çalışıyordu, sadece ihracat öncesi bazı kredileri verebiliyordu ama şimdi sonrası içinde kredi verirken, sigorta programlarını da yapıyor.