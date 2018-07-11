İkinci El Arabamı Nasıl Elden Çıkarabilirim?

Eğer sizde aracınızı değiştirmek yada yeni bir model almak istiyorsanız yapacağınız ilk iş elinizdeki aracı piyasa değerinde satmak olacaktır. Bunun için bir çok farklı yol karşınıza çıkacaktır. Bunlar ınternet satış sitelerine ilan vermek arabam.com ve sahibinden.com gibi yada Araba pazarına çıkarmak veya eşe dosta haber vermek olabilir.

Eğer sizde aracınızı değiştirmek yada yeni bir model almak istiyorsanız yapacağınız ilk iş elinizdeki aracı piyasa değerinde satmak olacaktır. Bunun için bir çok farklı yol karşınıza çıkacaktır. Bunlar ınternet satış sitelerine ilan vermek arabam.com ve sahibinden.com gibi yada Araba pazarına çıkarmak veya eşe dosta haber vermek olabilir.

Gelin sizi daha basit ve güvenilir bir yolla tanıştıralım. İsterseniz aracınızı evinizden, iş yerinizden yada mobil telefonunuzdan oturduğunuz yerden ederinde satabilirsiniz. 30 dk içinde nakite cevirebilirisiniz. Yapmanız gereken tek şey arabanakit.com adresine girip araç başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

Bknz : İkinci El Aracımı hemen satmak istiyorum

Araç bilgilerinizi site üzerinden doldurabilir, mail atabilir whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz bilgiler aracınızın boya , hasar, model gibi özellikleridir. Hiçbir kişisel bilgi istenmemektedir.

Bilgileriniz firmaya ulaştıktan hemen sonra aracınız için fiyat çalışması yapılır ve size teklif verilir. Eğer sizde kabul ederseniz expertiz işlemleride ücretsiz tamamlanıp aracınız kapınızdan alınır ve ödemesi anında noter huzurunda gerçekleşir. Üstelik kredi ile alınan araçlarda hali hazırda devam eden kredi borcuda kapatılıp diğer borçlarıda ödenir. Ve kalan meblağ tarafınıza teslim edilir. Daha ne olsun! İşte bu kadar basit. Yerinizden bile kalkmadan aracınızı nakite çevirdiniz.

Daha sonra yapmanız gereken ise yeni alacağınız aracınızı bayiiden yada istediğiniz bir yerden gidip satın almak. Özellikle araç devir işlemleri ve satın alma işlemlerini noter huzurunda gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Daha sonra oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda kendinizi ve aracınız ile haklarınızı güvenceye almış olursunuz. İkinci el aracınızı hemen satmak için arabanakit.com u hemen ziyaret edebilirsiniz !



