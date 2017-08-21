İkinci El Araç Alıp Satarken Zarar Etmeyin!

İkinci el araçların birinci el araçlara nazaran daha düşük bir bütçe ile kolaylıkla satın alınabilmesi; yeni bir araç satın almak isteyenlerin daha çok ikinci el araçlara yönelmesine neden oluyor. Öyle ki her yıl satılan ikinci el araçların sayısı, birinci el araçların neredeyse 5 katına denk geliyor

Çoğu insan ikinci el araçları ulaşım amacıyla tercih etse de ikinci el araç alıp satarak, kar elde edenlerin ve bu işi bir meslek olarak kabul edenlerin sayısı yadsınamayacak kadar çok. Sizin de aklınızda ikinci el araç satarak, para kazanmak varsa bu yazımızı dikkatli bir şekilde okumanızı öneriyoruz. Böylelikle kar elde edeyim derken zarara uğramaktan kurtulabilir; zamanla bu piyasada uzmanlaşarak ciddi rakamlar kazanabilirsiniz.

İşte, ikinci el araç alıp satarken kar elde etmenin püf noktaları:

Araç satın alırken piyasada en çok tercih edilen yani en popüler araçları satın almaya özen gösterin

Müşteriye satacağınız aracın rağbet gören bir araç olması, bu noktada oldukça önemli. Son dönemlerde en çok satılan araçları takip ederek, aracın daha hızı ve daha kolay bir şekilde satılmasını garantileyebilirsiniz.

Araç kullanıcıların en çok tercih ettiği siyah, beyaz, kırmızı vb. renge sahip araçları satın alın

Piyasada az da olsa pembe, mor gibi renkler satılmıyor değil. Lakin daha geniş bir alıcı kitlesine hitap edebilmeniz adına pazarladığınız aracın rengini seçerken de dikkatli davranmanız gerekiyor. Aksi halde aracın satılması sürecinde uzun bir zaman dilimi boyunca beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Yüksek kilometreli araçlar satın almaktan kaçının

İkinci el araç satım sitelerinde en çok satılan araçlar arasında kilometresi düşük olan araçlar yer alıyor. Yani müşterilerin büyük bir bölümü yüksek kilometreli araç satın almaktan kaçınıyor. Satın aldığınız aracı daha hızlı bir şekilde elinizden çıkarmayı istiyorsanız; yüksek kilometreli araçlardan mümkün olduğunca uzak durun.

5 yaş ve altı araçları tercih edin

Satmayı planladığınız aracın elinizde kalmasını istemiyorsanız; 5 yaş ve altı araçları satın almaya özen gösterin. Yaşı küçük araçlar daha çok rağbet gördüğü için beklemek zorunda kalmadan, en makul süre içerisinde aracı yeni kullanıcısı ile buluşturabilirsiniz.

Pazarlama stratejilerinizi iyi belirleyin

İkinci el araç alım-satımı da tıpkı diğer alım-satım işleri gibi yüksek seviyede pazarlama yeteneği gerektiren bir meslek olduğu için kendi pazarlama stratejinizi geliştirin. Örneğin, aracı internet ortamında satmayı düşünüyorsanız; aracı net bir şekilde çekin ve araç hakkında mümkün olduğunca detaylı bilgi verin. Aracın özelliklerinden ayrıntılı bir şekilde bahsederek, müşterinin kafasında araç ile ilgili soru işaretleri kalmasının önüne geçebilirsiniz.

Müşterinin size ve aracınıza güvenmesini sağlayın

Ekspertiz raporu sunarak, hızlı teslimat ya da iade garantisi vererek, müşteriye güven duygusu aşılayabilir; böylelikle alıcıların başka satıcılar yerine ilk seçenek olarak size yönelmelerini sağlayabilirsiniz.

Kaynak: http://www.mepaikinciel.com/blog-detail?Hedef=24