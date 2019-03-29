İkinci El Otomobil Satın Alırken Dolandırıcılara Dikkat Edin!

Günümüzde ikinci el araba alacakların piyasa ile ilgili araştırma yapmayı tercih ettikleri ilk yer online araç satış siteleri olmaktadır.

Günümüzde ikinci el araba alacakların piyasa ile ilgili araştırma yapmayı tercih ettikleri ilk yer online araç satış siteleri olmaktadır. Çünkü bu web sitelerinde hemen her marka ve modelde araç bulmak mümkündür. Ancak binlerce TL vererek 2. el araba satın alırken dolandırılabileceğinizi asla aklınızdan çıkarmamalısınız. Çünkü ikinci el araç piyasasındaki dolandırıcılar, farklı yöntemler kullanarak kişilerin ciddi şekilde mağdur olmasına neden olmaktadır. Bu anlamda internet üzerinden ikinci el araç satın alacaksanız mutlaka güvenilir siteleri tercih etmelisiniz. Bu web siteleri üzerinden ücretsiz ilan ver diyerek aracınızı hemen satışa çıkarabilir ya da araç sahipleri ile iletişime geçerek dilediğiniz aracı satın alabilirsiniz. Peki, ikinci el araç dolandırıcıları en çok hangi yöntemleri kullanıyor? İşte bu yöntemler ve dikkat etmeniz gerekenler...

Çok Uygun Fiyata İlan Veren Satıcılardan Uzak Durun!

İnternet üzerinde birçok ikinci el otomobil ilanı ile karşılaşmak mümkündür. Ancak bu ilanlardan bazıları aracın modeline göre uygun fiyatlı olabiliyor. Böyle bir durumda aklınıza gelmesi gereken ilk şey, ilanı veren kişinin dolandırıcı olup olmadığı olmalıdır. Yine bir diğer seçenek olarak ilanı veren kişi, aracını ihtiyaçtan dolayı acil satması gerektiği için uygun fiyat veriyor olabilir. Fakat yine de temkinli olmalısınız. Çünkü oldukça iyi görünen ancak pert bir aracı satın alabilirsiniz. Otomobil dolandırıcıları, pert bir aracı satın alıp temiz görünüm vererek değerinin altında satmaktadır. Bu durumda aracın aldığı hasar resmi kayıtlara işlendiyse TRAMER sorgusu ile öğrenebilirsiniz. Fakat aracın hasarı resmi kayıtlara geçmeden onarıldıysa TRAMER sorgusu çok işe yaramayacaktır. Bu nedenle aracı güvenilir bir oto ekspertize götürmenizde yarar vardır.

Araç İçin Ön Ödeme Yapmayın!

En sık rastlanan dolandırıcılık yöntemlerinden birisi de satıcıların ön ödeme istemesidir. Dolandırıcılar, alıcıyı araç ile ilgili ikna ettikten sonra makul bir kapora isterler. Eğer aracı uygun fiyata bulduğunuz ya da beğendiğiniz için istenen kaporayı verirseniz dolandırılmayı da göze almalısınız. Çünkü genellikle ön ödeme isteyen satıcılara, ödemeyi yaptıktan sonra bir daha ulaşmak mümkün olmamaktadır.

Tüm bunların yanında ikinci el araç alım- satımı, ister geleneksel ister modern yöntemler ile yapılsın fark etmez, her zaman risk içerir. Bu nedenle ücretsiz araba ilanı verme imkânı sunan web sitelerinden alışveriş yapmaktan korkmamalısınız. Hatta internet üzerinden araç satın almanın çok daha güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dijital izler takip edilerek dolandırıcının bulunması daha kolaydır. 2.el araba ilanı verebileceğiniz sitelerden biride biarabam.com dur.

Sonuç olarak 2. el araç satın alırken kapora vermeyin, yine araç satıyorsanız siz yanında olmadan alıcının aracı denemesine müsaade etmeyin ve çok uygun fiyatlı araçlardan uzak durun. Tüm bunlara dikkat ettiğiniz sürece internet üzerinden güvenli bir şekilde araç satın alabilir ya da ücretsiz ilan ver fırsatı ile aracınızı satışa çıkarabilirsiniz.