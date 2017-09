İkinci el otomobilde yeni dönem: 10 bin kilometre garantisi!

Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ikinci el konut ve otomobil satışında devrim yapıyor. Hem konut hem de ikinci el araç satışında vatandaşın cebine, yaşamına yansıyacak reform paketinin birinci ayağı Başbakanlık'a sunuldu. Buna göre; bakkal, manav emlakçılık yapamayacak. Vatandaş ikinci elde 10 bin kilometre garantisi isteyebilecek

Kiralama ve satışlarda komisyon oranlarına standart gelirken, artık önüne gelen emlakçılık yapamayacak. İkinci el satışta imar, zemin etüdü, bina yaşı başta olmak üzere konutun künyesi çıkarılacak, komisyoncu- mal sahibi arasındaki sözleşmeler netleştirilecek. Sabah'ta yer alan habere göre taşınmaz ticareti bilgi sistemi oluşturulacak. Sahibinden değil de ticaretini yapanlara elektronik ortama kayıt zorunluluğu getirilecek. İkinci el otomobilde de her önüne gelen galericilik ya da alım-satım yapamayacak. Galerici ve emlakçılar sorumluluk üstlenecek. Vatandaş ikinci elde 10 bin kilometre garanti isteyebilecek.



PİYASA DİSİPLİNE OLACAK



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, reform paketinin ayrıntılarını açıkladı. İkinci el piyasasını disipline etme adına önemli bir adım atacaklarını belirten Tüfenkci, "İkinci el otomotiv yönetmeliğini tamamladık. Başbakanlık'ta, inceleniyor. Emlak taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik taslağı da hazırlandı. Her önüne gelen bakkal, manav ve öğretmenin emlakçılık yapmasını istemiyoruz. Sektörde güvenli bir ortamın oluşmasını istiyoruz" dedi.



ADAMINA GÖRE FİYAT YOK



Gayrimenkul kiralanması, alımsatımında komisyon oranlarını netleştireceklerini belirten Bakan Tüfenkci, "Artık adamına göre fiyat olmayacak. Emlakçı da sorumluluk alacak. İmar, özellikleri, zemin etüdü, eksper değeri objektif olarak çıkartılacak. Emlak sektöründeki kişilerde aranacak şartlar, bunların çalışmaları, yürütecekleri faaliyetler, uymakla yükümlü bulundukları kurallar belirleniyor. Sektörü disipline edecek" diye konuştu.



ESNAF BELGESİ OLMAYAN GALERİCİLİK YAPAMAYACAK



İkinci el otomobile arızası, kazası gibi ayrıntıların yer aldığı bir künye sistemi getireceklerini belirten Tüfenkci, şunları söyledi: "Sorumluluğu aracıya verdik. İptal edildiğinde sonuçları ne olacak? İkinci elde ticaretin esaslarını belirledik. Artık her önüne gelen galericilik veya araç alımsatımı yapmayacak. Bu işi yapacaklarsa esnaf belgelerini alacaklar. Hem satıcı hem de aracılık yapan rahatlayacak. Sözleşmelerin çerçevesi netleşecek. Satılan araçların nitelikleri tam olarak beyan edilecek. Arızalı, hurda, kaza yapmış araç satılıyorsa kazası belirtilecek. Sağlam araç sattığını söyleyenin de 'en azından 10 bin kilometre garanti ver' diyeceği bir sistem düzenleniyor."



TAŞINMAZ TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ



Taşınmaz ticareti bilgi sistemi oluşturacaklarını belirten Tüfenkci, "İkinci el taşınmaz ticareti bir elektronik ortamda izlenebilecek. Bilgi verme yükümlülüğü getirilecek. Kendi aralarında mesleki disiplin getirmeleri için odalaşma çalışmaları konusunda düzenleme yapılacak. Mal sahibi komisyoncunun nasıl sözleşme yapacağı belirlenecek. Taşınmaz ticareti bilgi sistemi oluşturulacak. İkinci el taşınmaz ticareti elektronik ortamda izlenebilecek. Emlak ticareti yapanlara bilgi verme yükümlülüğü getirilecek" dedi.



