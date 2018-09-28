İlk Emlak ve Gayrimenkul Fuarı açıldı

İzmir'in ilk Emlak ve Gayrimenkul Yatırım Fuarı, Elit Fuarcılık organizasyonu ile düzenlendi. Fuar İzmir'de açılan fuarda 110 firma yatırımcılara 30 Eylül'e kadar kendini tanıtacak. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesim töreni ile açılan fuarda bando takımı ve zeybek gösterileri de yer aldı

Şefika Bal- İzmir Emlak Fuarı'nın başta İzmir olmak üzere ülke ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağını belirten Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, "Bizler her şeyden önce İzmir için yola çıktık. İzmir'de ilk kez böylesine önemli ve kapsamlı bir emlak fuarı gerçekleştiriyor olmaktan da büyü mutluluk ve onur duyuyorum. Fuarımızı gerçekleştirmeye karar verdiğimiz günden bugüne şunu hep söyledik; İzmir, başta Türkiye'nin 3'üncü büyük şehri olması açısından daha sonra ise ticari ve coğrafi konumu, ulaşım ağının her geçen gün yenilenmesi, kentsel dönüşüm noktasında atılan adımlar, hızlı tren hatları, otoyol projeleri ve en önemlisi de Türk ve yabancı yatırımcıların büyük ilgisi nedeniyle bugün emlak ve gayrimenkul sektörü açısından oldukça önemli bir noktada yer almakta. Böylesine önemli bir döngünün içinde bulunan şehrimizde, ulusal ve uluslararası arenada büyük ses getirecek bir emlak ve gayrimenkul fuarı gerçekleştirmek ticari bir faaliyetten çok, bir hizmet olarak da değerlendirilmeli. İşte bu nedenle ülkemizin içinden geçtiği bu olağanüstü koşullarda böylesine önemli ve kapsamlı bir fuara imza atmak, sadece büyük bir sevda ve inançla gerçekleştirilebilirdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu fuar yaşadığımız ekonomik savaşta, bu zor koşullarda başta İzmir olmak üzere Türkiye ekonomisine büyük bir ivme kazandıracaktır. Bu fuar üreticimize umut olacaktır. Kazanan sektör temsilcilerimiz, kazanan İzmirliler ve kazanan en nihayetinde İzmir olacaktır. Ben buradan başta fuarımıza katılan firmalarımız ve temsilcileri olmak üzere bu fuara destek olan, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum.Yılın en karlı yatırımı için bu fuar kaçmaz" dedi.

Gayrimenkul sektörü artık bir ihracat kalemi

Çiçekçi ayrıca, yabancılara satılan gayrimenkullerin ihracat kalemi olarak değerlendirildiğini ve KDV iadesi de alındığını belirterek, "Gerçekleştireceğimiz fuarımız gayrimenkul sektörünün artık bir ihracat kalemi olduğunu da ortaya koyacaktır. Burada tabii ki bir malı bir yerden bir yere taşıma durumu yok ancak çok büyük bir finans kaynağını ülkemize taşıma fırsatı yakalamış oluyoruz. Bildiğiniz üzere bugün bir yabancıya satılan gayrimenkul ihracat olarak değerlendiriliyor ve KDV iadesi de söz konusu. Bunun yanı sıra bugün Türkiye vatandaşı olmak için alınacak mülk değerinin 250 bin dolara düşürülmesi de yine konut satışlarını hızlandıracak kanaatindeyim. Daha önce de belirttiğim gibi yaptığımız çalışmalar neticesinde fuarımıza 13 farklı ülkeden yatırım uzmanları gelecek. Ben inanıyorum ki tüm bu gelişmeler ışığında firmalarımız bu yatırımcılarla uzun soluklu ve verimli ilişkiler kurulacak" diye konuştu.

İzmir için milat

Açılışta konuşma yapan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu da gayrimenkul fuarı ile İzmir'de tarih yazılacağını belirterek şu sözleri kaydetti: Güzel İzmir'imizde yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyoruz. Artık uzun bir süreden beridir heyecanla ve durmaksızın hazırlandığımız fuarımızı gerçekleştirecek olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir'de 27-30 Eylül 2018 tarihlerinde bir tarih yazacağız dedik ve o şekilde yola çıktık. Bugün biz bir meşale yaktık. Türkiye'de en çok emlak satışının gerçekleştiği 3'üncü il konumunda olan İzmir'de ilk kez böylesine büyük bir Emlak Fuarı'nı gerçekleştireceğiz. İzmir fuarlar kentidir ve İzmirli fuarları sever. Bu fuarımızla biz İzmirli sektör temsilcileri olarak İzmir'in tanıtımına, turizmine, ekonomisine yani İzmir'e birçok şey katacağız. İnanıyorum ki fuarımıza 50 bin ile 100 bin arasında bir ziyaretçi çekeceğiz. Ve şuna da inanıyorum ki bu fuar, önümüzdeki yıllarda da çok daha büyük organizasyonlar ile yapılmaya devam edecek. Bu İzmir için bir milat ve tarih olacak. Ayrıca cazip fiyatlar ve kampanyalardan yararlanma imkanı da var, uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen yatırımcıları fuara davet ediyoruz.