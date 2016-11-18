İnovasyon yapamayan boyacı kaybeder 

Simge Özden-Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD), üretim teknolojisi ve alt yapısı ile rekabetçiliğini artıran Türk boya sanayinin gelecekte rekabet gücünü koruması ve bölgenin üretim üssü haline gelmesi için atılacak adımları belirlemek üzere 'Türkiye Boya Sanayi Stratejik Gelişim Raporu'nu hazırladı. BOSAD Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, evlerden otomobillere, mobilyadan elektroniğe kadar pek çok alanda boya sanayinin ürettiği ürünlerin kullanıldığının altını çizerek, 'Boya denilince akla ilk dekoratif boyalar gelse de katma değeri yüksek sanayi boyalarında önemli bir potansiyel bulunuyor. Boya sanayi görünen renkli yüzünün ardında inşaat, altyapı, ulaşım, sanayi tesisleri ve savunma sanayi gibi kilit sektörlere hizmet sunuyor. Avrupa'nın en büyük 4'üncü boya üreticisi olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye boya sanayi, bölgesel üretim merkezi olma hedefini gerçekleştirmek için stratejilerini belirledi. Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) sektörün gelecek 10 yılını şekillendirecek bir yol haritası hazırladı. Küresel trendler ışığında Türk boya sanayinin rekabetçiliğini artırması için firmalara rehberlik etmek amacıyla hazırlanan rapor, inovasyon baskısının arttığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki 10 yılda "inovasyon yapmayı başaran şirketler" ayakta kalacak. Bir diğer baskı unsuru ise rakiplerin gerisinde olan ölçeklerde yaşanacak. Son 10 yılda ana kimya sanayi içindeki konumunu güçlendiren Türk boya sanayi, 2015 yılındaki 915 bin tonluk üretimi ile Avrupa'nın 5'inci büyük boya üreticisi konumunda bulunurken sektör kısa vadede Avrupa üçüncülüğünü hedefliyor. Dünya boya pazarının yüzde 2'sine sahip olan Türk boya sektörü yaklaşık 3 milyar dolarlık bir pazarı elinde tutuyor. Geride bıraktığımız beş yıllık süreçte dekoratif boyalar yüzde 8'lik bir büyüme kaydetti. Dekoratif boyalar, boya sektöründe büyümenin lokomotifi olmayı sürdürecek' dedi.
Çevre dostu ürünler
'Türkiye Boya Sanayi'ni bölgesel çekim merkezi haline getirme hedefine yönelik stratejik bir yol haritası çıkaran raporun Küresel Trendler başlığı önemli ipuçları içeriyor' diyen Yiğitbaşı, 'Dünya genelinde inovasyon ön plana çıkarken çevre dostu boyaların üretim ve tüketim rakamlarının arttığını belirtti. Yiğitbaşı sözlerine şöyle devam etti: 'Türkiye boya sanayini yakından ilgilendiren bir diğer konu ise küresel ölçekte şirket evlilikleri ve satın almalardaki artış. Başlıca oyuncular pazardaki konumlarını ve 'know-how'larını satın almalarla güçlendiriyor. Hammaddede yüzde 80'lere varan yüksek oranda dışa bağımlı olan Türkiye boya sanayi, buna karşın kalite ve ürün çeşitliliğinde Avrupa ile yarışıyor. Bölgesel ihracat potansiyeli yüksek ve boya talebinin artış gösterdiği gelişmekte olan pazarlara yakınlığı önemli bir avantaj yaratıyor. Buna karşın sektördeki ölçekler rakiplerin gerisinde kalıyor. BOSAD Türkiye Boya Sanayi Stratejik Gelişim Raporu'nun ortaya koyduğu gelecek 10 yıla yönelik yol haritasında inovasyon ve teknoloji yatırımlarının artması gerektiğine işaret ediliyor. Firmalara kurumsal işletme ve finansal yapının güçlendirilmesi önerilirken Ar-Ge, lojistik ve satın almada sektörel güç birliği yapılması gerektiği vurgulanıyor. İhracatta var olan rakamların üzerine çıkılabilmesi için markalaşma sürecinin hızlandırılmasına ve yurtdışında markaların yaratılmasına ihtiyaç duyuluyor. Gelecek 10 yılda dijitalleşme ve müşteri odaklılık her zamankinden daha önemli hale gelecek. Boya sektörü, tüketiciye doğrudan ulaşacak.'
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