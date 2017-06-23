İnternetten rezervasyona da vergi geliyor!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, internetten rezervasyon yapan firmalara, otellerin ödediği komisyondan vergi kesilebileceğini söyledi

Booking.com ve benzeri internet siteleri için çözüm arayışı sürüyor. Müşteriye yansımayacak bir mekanizma hazırladıklarını anlatan Maliye Bakanı Ağbal, “Otele internetten rezervasyon yaptırıyorsunuz. Otel, hizmet veren firmaya komisyon ödüyor. Bu aşamada bir vergilendirme olabilir” dedi.



Hatırlanacağı gibi, uluslararası turizm rezervasyon platformu Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştiği iddiasıyla yaptığı şikâyetin ardından mart ayında mahkeme kararıyla durdurulmuştu.



İnternet üzerinden ticarete ilave verginin söz konusu olmadığını belirten Ağbal, Türkiye’de para kazanıp vergi vermeyen yabancı şirketlere de Maliye tarafından resen vergi mükellefiyeti yapılabileceğini ve ceza kesilebileceğini bildirdi. Ağbal, internetten reklam, danışmanlık, program indirme gibi alanlara da vergi gelebileceğini açıkladı. Milliyet’e konuşan Ağbal, şunları söyledi:

- “Türkiye’de iş yapan uluslararası firmalardan şu anda Türkiye kanunlarına uygun faaliyet yürüten şirketlerimiz var. Fakat bir kısım e - ticaret yapan firmalar, Türkiye’de ticari faaliyet yürütmelerine ve bu ülkede kazanç elde etmiş olmalarına rağmen Türkiye’de vergi mükellefiyeti tesis ettirmiyor.

Bütün e - ticaretin stopaja tabi tutulması değil ama özellikle öne çıkan bazı sektörler açısından bir önerimiz var. Düşüncemiz kesinlikle stopajın tüketiciye yansımayacağı bir mekanizma kurmak. Hizmeti alan müşteriyi vergilendirmek gibi bir niyetimiz yok.- Mesela turizm sektörü öne çıkan sektörlerden bir tanesi. Bugün bir otelde yer ayırtmak istediğinizde internet sitesine giriyorsunuz, rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz, ödemeyi otelde yapıyorsunuz.E - ticaret platformunun kendisinde yapmıyorsunuz. Sonra otel işletmesi ücreti sizden tam alıyor, bu hizmeti veren firmaya da komisyon ödemesi yapıyor. Böyle bir durumda komisyon ödemesinin yapıldığı aşamada bir stopaj vergilendirmesi olabilir.Sektör sektör çalışıyoruz. Gümrükten belli bir meblağa kadar mal sipariş edip getirtebiliyorsunuz. Bunun vergileme kuralları zaten belli. Burada gündeme gelen konu hizmet ticareti. Reklam, konaklama hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, program indirme, birtakım şeyler.” (Milliyet)