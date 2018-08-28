İş arayan kadına doğru meslek

SİMKAD Başkanı Serpil Gencer, 'kariyeramazon' internet sitesi ile kadınların iş istihdamına katkıda bulunacaklarını söyledi. Gencer, amaçlarının kadınların kendilerine en uygun mesleği seçmesi olduğunu ifade etti

Gamze Geçer- Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) Başkanı Serpil Gencer 'kariyeramazon' ile kadınların iş istihdamına katkıda bulunacaklarını söyleyerek, 'Biz iş arayan kadınlara mentorluk çalışması yapmak istiyoruz. Bu nedenle onlara birçok konuda önerilerimiz olacak. İş arayan kadınlar mail grubuna üye olacak. Bize gelen eleman aranıyor ilanını burada paylaşacağız. Doğru kadını doğru işle buluşturacağız. Böylelikle iş hayatına atılmalarına aracı olacağız' dedi.

Türkiye'de kadın istihdamını artırmak amacıyla kurulan 'kariyeramazon.com', üniversite mezunu kadınlara iş ve meslek sahibi olma konusunda destek olacak.

+1 bir yetenek için eğitimler olacak

Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) Başkanı Serpil Gencer, 'kariyeramazon' ile kadınların iş istihdamına katkıda bulunacaklarını söyleyerek, 'Başvuru yapan kadınlara önce eğitim verdikten sonra iş bulacağız. Web sayfamızda eğitim, görseller ve videolar var. İş arayanlar sitemiz sayesinde online olarak kendilerini hazırlayabilecekler. İş arayan kadınlara mentorluk çalışması yapmak istiyoruz. Bu nedenle onlara birçok konuda önerilerimiz olacak. Eğitimlerinin yanı sıra +1 bir yeteneğe sahip olmaları kendileri için son derece önemli. Bu nedenle her ay en az bir eğitim yapacağız. İş arayan kadınlar mail grubuna üye olacak. Bize gelen eleman aranıyor ilanını burada paylaşacağız' bilgisini aktardı.

Gencer, 2012 yılından beri kadının insan hakları için çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması için politikalar üretmek; ülkemizde kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması için eğitim ve iş olanakları çalışmalarını yürütmek, hizmetlerini kampanyalar ile desteklemek, kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobi çalışmaları yapmak ve iletişim ağları kurmak başlıklarının görevleri olduğunu söyledi.

Gönüllülük esası

SİMKAD (Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği) olarak, kadınların güçlenmesi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını 'kariyeramazon.com'un da amacının bu olduğuna değinen Gencer, 'Türkiye'de çalışan kadın sayısı sadece %27,5 okumuş işsizlerin %70'ı kadın. Bu nedenle istihdam konusunda kadın sayısını arttırmak, kadının aile ekonomisine katkıda bulunmasına yardımcı olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gönüllülük temeline dayalı çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüyüz' ifadelerini kullandı.



KISACA SİMKAD

'kariyeramazon.com' Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) tarafından yürütülmekte. SİMKAD 2012 yılından beri 'Kadının İnsan Hakları' için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşu.

Derneğin misyonu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için politikalar üretmek; ülkemiz kadınının ekonomik bağımsızlığını kazanması için eğitim ve iş olanaklarının arttırılması çalışmalarını yürütmek, engelleyen her türlü ekonomik, sosyal, kadına şiddet konusunda bilinç oluşturmak, kültürel ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek; hizmetlerimizi kampanyalar ile desteklemek, kadın sorunlarının çözümlenmesine yönelik lobi çalışmaları yapmak ve örgütlenmek, iletişim ağları kurmak.