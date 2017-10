İş kazalarına karşı ‘Temel Eğitim’ önerisi

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (İZSİAD), ulusal çapta düzenlediği 4. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi’nde eğitim vurgusu ön plana çıktı. İş sağlığı ve Güvenliği’nin temel eğitim olarak müfredatta yer alması ve okullarda ders olarak verilmesi gerektiğini belirten İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘Ağaç yaşken eğilir’ diye konuştu



İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği‘nin ( İZSİAD ), ulusal çapta düzenlediği 4. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi, Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde başladı. Tiyatro ve dizi oyuncusu Volkan Severcan’ın sunduğu açılış törenine; İzmir Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Başkanı Aydın Buğra İlter, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç ve İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak da katıldı.İşverenler olarak Türkiye’de iş kazalarından dolayı kimsenin ölmesini, yaralanmasını ya da sakat kalmasını istemediklerini belirten Küçükkurt, şöyle devam etti: Meslek hastalıklarından dolayı rahatsız olmamaları için büyük bir çalışma içerisindeyiz. Bu organizasyonu severek ve isteyerek yapıyoruz. Hayatın her alından olmazsa olmaz kural akılcılıktır. Resmi kurumlarımızın iş kazalarını en aza indirmek adına yıllardır gösterdiği çalışmalar ne ölçüde bir yere varmıştır. Bunca çabanın karşısında iş sağlığı ve güvenliği karşısında olumsuz tabloyu olumluyu çevirmek için ne kadar yol aldık. Maalesef kral çıplak. 9 ayda iş kazası son 4 yılın en yükse rakamı. 1485 işçimiz iş kazasında hayatını kaybetti. Tüpraş’ta 4 insanımızı kazada kaybettik. Tüpraş gibi bir şirkete zafiyet olabileceğini inanmıyorum. Belli ki bir yerlerde eksiklikler var. Bu eksikler eğitimlerden, kişilerden, kurumlardan da kaynaklanabiliyor. Resmi ve özel kuruluşlar iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak için sık sık konuşuyor. Neden olumlu bir sonuç alınamıyor? Neden daha da kötüye gidiyor? Bunlar cevap verilmesi ve gereğinin acilen yapılması gereken sorular. Başka şeyler yapmamız gerekiyor. Bu noktada temel eğitim çok önemli. Çözüm yarının büyüklerine daha ilkokul çağlarında bu eğitimleri vermek gerekiyor. Müfredata ders olarak vermek gerekiyor. Çünkü ağaç yaşken eğilir.Tüpraş’ta kaza sonrası hayatını kaybeden 4 işçi için başsağlığında bulunan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise, ‘İş sağlığı ve güvenliği konusu ne yazık ki ülkemizin en yumuşak karnı haline gelmeye başladı. Çok konuşuluyor, yasalar çıkıyor ama maalesef iş kazalarını ortalamanın aşağısına indiremiyoruz. Bu toplantılar çok önemli. Ancak böyle kazalar olduğu zaman bu toplantıların önemi ortaya çıkıyor ama maalesef sonra unutuluyor. Türkiye istatistikleri iş sağlığı ve güvenliği ilgili yaklaşımlarımızda değişiklik yapmayı zorunlu hale getiriyor. Zira aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar beklemek son derece yanlış. Her 15 saniyede 160 iş kazasının yaşandığı ve 1 işçinin hayatını kaybettiği dünya genelinde; ILO’nun rakamlarına göre Dünya ortalamasında ölümlü kaza sayısı 268 iken Türkiye ortalaması bin 730’dur. Son 10 yılda dünya ortalamasında yüzde 30’luk bir azalış gerçekleşirken, Türkiye ortalamasında yüzde 8, İzmir’de ise yüzde 200’lerdeki artış çok üzücü. Biz Doğu toplumu olarak, ne yazık ki ne kendi canımızı ne de bir başkasının canını bir Batı kadar düşünmüyoruz. Hiçbir şey insan hayatından daha önemli olamaz’ dedi.İş sağlığı ve güvenliğin gerçekten çok önemli olduğunu belirten İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, şunları söyledi: İnşaatlar, madenler çok tehlikeli alanlar. Ama suçun hepsi işverende değil. Bir inşaatçı olarak, işe başlattığımız işçimize emniyet kemerini ve baretini imzalı bir şekilde veriyoruz. Ama kendisi 30 metrelere çıksa da o kemeri kullanmıyor. Düştüğünde de acı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Burası inşaatlar bölgesi ve baktığımızda baret kullanan yok. Dolayısıyla bu eğitim meselesidir, her şey eğitimden geçiyor. İşçinin ve işverenin önlemleri alma mecburiyeti var. Yasal mevzuatlar var. Ama mecburiyetle olmuyor. Eğitimle olacak. Ekonomi Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü olarak 2 yıllık ön lisans eğitimimiz var. Her yıl 40 uzmanı bu bölümden mezun ediyoruz ve bu öğrenciler iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak işe başlıyorlar. Bunun dışında işçinin de eğitilmesi gerekiyor.