İşlem Ücreti Almayan Bankalar

Hesap işletim ücreti almayan bankalar , eft ücreti almayan bankalar ve havale ücreti almayan bankalar vatandaşlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Çünkü insanlar bankaların dayattığı bu ücretlerden kaçınmak istiyorlar

Bankalar da bunun farkına vardığından birbirleriyle rekabet edebilmek amacıyla bu tip avantajlarla müşteri çekmeye çalışıyorlar. Bu yazıda 2017 yılında eft ücreti almayan bankalar , havale ücreti almayan bankalar ve hesap işletim ücreti almayan bankalar hakkında bazı bilgiler paylaştık.



Enpara.com

Enpara.com şubesiz bankacılığın öncülerinden olan bir uygulamadır. Bu uygulama ile birçok avantajı tek bir hesapta kullanma avantajınız vardır. Enpara müşterilerinden yukarıda belirttiğimiz hiçbir ücreti talep etmemektedir. Bu sebeple enpara.com eft,havale ve hesap işletim ücreti almayan bankalar arasındadır. QNB Finansbank'ın ortaya çıkardığı bu dijital bankacılık uygulamasının müşterisi olmak isterseniz google'a enpara yazın ve kurumsal siteye girip müşteri başvurusu yapın. Şubeye gitmeden hemen müşteri olabilirsiniz zira müşteri temsilcisi adresinize gelerek sizi enpara müşterisi yapmaktadır.



Albaraka Türk

Albaraka Türkiye'de hizmet veren en köklü katılım bankasıdır. Muhafazakar kesime hitap eden bu banka faizsiz bankacılığı uygulamaya çalışan bir kurumdur. Bunun yanında Albaraka Türk internet bankacılığından, mobil bankacılıktan ve atmlerden yapılan para transferi işlemlerinden kesinlikle işlem ücreti almıyor. Bunun yanında hesap işletim ücreti de almayan banka insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor ve müşteri portföyünü genişletiyor. Albaraka Türk hesap işletim, havale ve eft ücreti almayan bankalar arasındadır.



Kuveyt Türk

Kuveyt Türk Katılım Bankası da yukarıda belirttiğimiz hesap işletim, eft ve havale ücreti almaz. Kuveyt Türk müşterileri bu tip işlemler için para ödemiyor. Bankanın müşteri profilini daha çok muhafazakar kesim oluşturuyor. Ancak Kuveyt Türk bu tip avantajları sayesinden her kesimden müşteri portföyünü genişletiyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası da hesap işletim, havale ve eft ücreti almayan bankalar arasındadır diyelim ve konuyu noktalayalım.



Yapı Kredi Nuvo

Nuvo da bir dijital bankacılık ürünüdür. Yapı Kredi Bankası bu ürünü kullananlardan hesap işletim, eft ve havale ücreti almamaktadır. Bu bağlamda Nuvo dijital bankacılık ürünü sayesinde Yapı Kredi Bankası da eft, hesap işletim ve havale ücreti almayan bankalar arasındadır.



Cepteteb

Cepteteb dijital bankacılık uygulaması Türkiye Ekonomi Bankası'na ait bir üründür. Cepteteb müşterileri bu tip para transferi ve hesap işletim ücreti gibi işlem ücreti ödemiyorlar. Cepteteb bu konuda düşük masraflı olması sebebiyle ve çeşitli bankacılık hizmetleri sebebiyle ilgi görüyor. Havale, eft ve hesap işletim ücreti almayan bankalar arasına Cepteteb'i de yazabiliriz.

Yazının özeti olarak hesap işletim ücreti almayan bankalar , eft ücreti almayan bankalar ve havale ücreti almayan bankalar Enpara, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Cepteteb ve Nuvodur.