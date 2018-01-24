İşler: İzmir’in turizmdeki kaybının nedeni yerel yönetim

Türkiye’ye 2018 yılında 32 milyon turistin gelmesinin beklendiği ve İzmir’e de 900 bin turistin gelmesini hedeflediklerini belirten ETİK Başkanı Mehmet İşler, ‘5 milyonluk şehirde, 1 milyon turist rakamının bile yakalanamaması İzmir için hem kayıp, hem de ayıptır. Bunun da en büyük nedeni yerel yönetimlerin maalesef başarısız çalışmasıdır’ dedi

Ali Budak- Son yıllarda gerek ülkede yaşanan terör olayları, gerekse Türkiye’ye en çok turistin geldiği Rusya ve Almanya gibi ülkelerle yaşanan siyasi krizler nedeniyle düşüşe geçen turizm sektörü, yeni yıla umutla girdi. Turizm rakamlarının en iyi olduğu yılların 2014-2015 yılları olduğuna dikkat çeken Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 2018 yılının 2016 ve 2017’den daha iyi, 2014 ve 2015 yıllarında yakalanan rakamların arasında bir yerlerde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. İşler, İzmir’e gelen turist sayısının ise İzmir’e yakışmadığını ifade ederek, yerel yönetimin bu konuda yeterli çalışmayı yapmadığını iddia etti.

32 milyon turist bekleniyor

2018 yılında Türkiye’ye 32 milyon turist beklediklerini ifade eden İşler, ‘Bu da ülke ekonomisine 26-27 milyar dolar bir girdi sağlayacak. Ama Türkiye daha 2015’teki rakamlarına ulaşamadı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte biz o sene 40 milyonu yakalamıştık. 2015’te dünyada 6’ıncılığa gelmiştik. Sonra 2016 ve 2017 senelerinde elde ettiğimiz rakamlarla ilk 10 ülke içine giremedik. Ama 2018’de Türkiye’nin dünyada ilk 10 ülke arasına girmek gibi bir durumu söz konusu’ dedi.

‘İzmir’de planlama olsa turist sayısı artar’

Turist sayısının arttığını fakat girdi miktarının aynı oranda artmadığına da vurgu yapan İşler, şöyle devam etti: Turistten kişi başı 650 dolar gibi bir rakam elde ediyoruz, oysa bunun bin dolarlara çıkması lazım. İzmir ise burada en zengin değerlere sahip olmasına rağmen, turizmi en az işleyerek, turizmden kendine en az katma değeri sağlayan bir şehir. Biz bunun da en büyük nedenini, yerel yönetimlerin bu konuda turizm planlamasını ve stratejisini iyi yapmamasına ve turizm konusunda tanıtım çalışmalarını iyi bir şekilde yapmamasına bağlıyoruz. Yoksa İzmir’in değerleri bu turist sayısını artırır.

‘Hem kayıp hem ayıp’

‘İzmir’e gelen turist sayısı 800 bin civarında’ diyen ancak bunun yeterli olmadığını da belirten İşler, ‘İzmir’e en iyi zamanı olan 2015’te 1 milyon 200 bin turist geldi. Bunun 500 bini kruvaziyerden gelmişti. Kruvaziyer turizmi şu anda olmadığı için normal rakamlar 700 binlerde olması gerekirken, İzmir 2017 yılını 800 binle kapattı. 2018 yılında İzmir’in beklentisi ise 900 bin turisttir. 5 milyon nüfusa sahip bir şehrin, 1 milyon turist rakamını bile yakalayamaması bu şehir için hem bir kayıp hem de ayıptır. Bunun da en büyük nedeni yerel yönetimlerin maalesef başarısız çalışmasıdır. İzmir yönetimi, turizme karşı yapısal ve stratejik bir çalışma yapmıyor. Muğla, Antalya, Fethiye, Bodrum’da ana sektör olarak turizm ön plana çıktığı için turizm odaklı tanıtım çalışmaları çok fazla. İzmir, hem endüstriyel hem tarım hem sanayi kenti olduğu için yerel yönetim de şehri öne çıkaran fuar ve festivallerde tanıtım çalışmaları yapmıyor’ ifadelerini kullandı.