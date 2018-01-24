İşler: İzmir’in turizmdeki kaybının nedeni yerel yönetim

32 milyon turist bekleniyor
2018 yılında Türkiye’ye 32 milyon turist beklediklerini ifade eden İşler, ‘Bu da ülke ekonomisine 26-27 milyar dolar bir girdi sağlayacak. Ama Türkiye daha 2015’teki rakamlarına ulaşamadı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte biz o sene 40 milyonu yakalamıştık. 2015’te dünyada 6’ıncılığa gelmiştik. Sonra 2016 ve 2017 senelerinde elde ettiğimiz rakamlarla ilk 10 ülke içine giremedik. Ama 2018’de Türkiye’nin dünyada ilk 10 ülke arasına girmek gibi bir durumu söz konusu’ dedi.
‘İzmir’de planlama olsa turist sayısı artar’
Turist sayısının arttığını fakat girdi miktarının aynı oranda artmadığına da vurgu yapan İşler, şöyle devam etti: Turistten kişi başı 650 dolar gibi bir rakam elde ediyoruz, oysa bunun bin dolarlara çıkması lazım. İzmir ise burada en zengin değerlere sahip olmasına rağmen, turizmi en az işleyerek, turizmden kendine en az katma değeri sağlayan bir şehir. Biz bunun da en büyük nedenini, yerel yönetimlerin bu konuda turizm planlamasını ve stratejisini iyi yapmamasına ve turizm konusunda tanıtım çalışmalarını iyi bir şekilde yapmamasına bağlıyoruz. Yoksa İzmir’in değerleri bu turist sayısını artırır.
‘Hem kayıp hem ayıp’
‘İzmir’e gelen turist sayısı 800 bin civarında’ diyen ancak bunun yeterli olmadığını da belirten İşler, ‘İzmir’e en iyi zamanı olan 2015’te 1 milyon 200 bin turist geldi. Bunun 500 bini kruvaziyerden gelmişti. Kruvaziyer turizmi şu anda olmadığı için normal rakamlar 700 binlerde olması gerekirken, İzmir 2017 yılını 800 binle kapattı. 2018 yılında İzmir’in beklentisi ise 900 bin turisttir. 5 milyon nüfusa sahip bir şehrin, 1 milyon turist rakamını bile yakalayamaması bu şehir için hem bir kayıp hem de ayıptır. Bunun da en büyük nedeni yerel yönetimlerin maalesef başarısız çalışmasıdır. İzmir yönetimi, turizme karşı yapısal ve stratejik bir çalışma yapmıyor. Muğla, Antalya, Fethiye, Bodrum’da ana sektör olarak turizm ön plana çıktığı için turizm odaklı tanıtım çalışmaları çok fazla. İzmir, hem endüstriyel hem tarım hem sanayi kenti olduğu için yerel yönetim de şehri öne çıkaran fuar ve festivallerde tanıtım çalışmaları yapmıyor’ ifadelerini kullandı.