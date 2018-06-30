İşler: OHAL'i kaldırın deyince bize FETÖ'cü diyorlar ama...

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) 20.olağan genel kurulunda mevcut başkan Mehmet İşler, tek listeyle girdiği seçimlerde tekrar ETİK yönetim kurulu başkanı seçildi

Gamze Geçer- Wyndham Grand İzmir Özdilek Otel’de gerçekleştirilen genel kurul toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İzmir İl Kültür Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, ETİK Başkanı Mehmet İşler ve ETİK üyeleri katıldı.

Genel kurulun toplantısında İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından kentte yapılan faaliyetleri anlatan İl Kültür Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, Tire ve Bergama’da müze yapım çalışmalarının devam ettiğini ve 9 Eylül’de İzmir Turizm Merkezi’nin açılacağını kaydetti.

Mehmet İşler, ‘Bu benim son dönemim. ETİK benden sonraki üç yılda yeni başkanını seçecektir. Biz emek yoğun çalışan insanlarız. Biz tabanımıza hoş görünmek istiyoruz. Yabancı yatırımcılarla konuşuyoruz OHAL’i kaldırın diyorlar. Bunu söylediğimizde bize fetöcü diyorlar. Bu ülke iki yıldır OHAL’le yönetiliyor bir an önce bu halden çıkmalıyız. Artık seçim bitti. Bizim önümüzü açsınlar. Turizmcinin başına gelmeyen kalmadı. İstikrar istiyoruz. Önümüzde büyük dertler var bunu saymakla bitiremeyiz. Biz OHAL’in kalkmasını, turizmcinin önünün açılmasını istiyoruz.

İzmir’i parlatmalıyız. Mum dibine ışık vermez. Bu fuarda siz otelcilerin olması lazım. Israrla kavgamın sebebi o masada otelcilerinde olması. İZFAŞ yönetimi ile şuanda ters düştüm. Bize turist gelsin. Otelciler olarak ilk defa İZTO’da temsil edilmeye başladık. İzmir’de değişim ve dönüşüm devam ediyor’ dedi.

Turizmcilerin çok bunaldığını dile getiren Mehmet İşler tek isteklerinin istikrar olduğunu söyleyerek şunları ifade etti, ‘Son iki yılda başımıza gelmeyen kalmadı. Döviz yukarı çıkıyorsa arkasından et, elektrik, su da çıkıyor. Turizmin önünde bekleyen problemleri saymakla bitiremeyiz. mevzuatlar elektrik su indirimi, yabancı çalıştırma ecrimisil bunlardan sadece bazıları. Bizim isteğimiz turizmcinin önü açılsın. İzmir'de toprak, tarihi eser, deniz, gastronomi ve kongre var. Antalya, domates ve patlıcan ekerken turizme yöneldi. Belediyeye gidip konuşuyorlar, fuarlara katılıyorlar. Biz İzmir'de kendi aramızdaki kopukluğu da bitirmeliyiz.’

İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İşler’in, ETİK’e ciddi bir ivme kazandırdığına vurgu yaparak, ‘Elimizdeki değerleri korusak bu bile bize yeter. Bizim elimizde çok büyük bir değer var. Bu bölge coğrafi olarak çok sıkıntılı bir bölge. Turizmimiz ciddi bir ivme kaybetti. İzmir yeterli pay alamadı. Direk uçuşlar olmadığı için yeterli turist alamadık. Ege’nin denizi temiz. Bodrum’dan farkımız yok.

Elimizdeki kıymeti iyi bilelim. Türkiye açık hava müzesi gibi, ‘şu kadar müze açıyoruz, şu kadar eser koruyoruz’ dense de inanın biz bu müzelerin hiç birini açmasakta elimizdeki değerlere sahip çıksak bu bile bize yetecek. Başka bir şeye gerek yok. Yeni restorasyonlara, yeni binalara ihtiyacımız yok. Türkiye atalarımızdan bize kalan, miras dolu bir ülke. Ama coğrafi açıdan gerçekten çok sıkıntılı bir bölgeyiz. Ortadoğu’ya komşu bir ülkeyiz Arap Baharı gibi olaylardan direk etkilendik ve sıkıntılar yaşandı. Işid terör örgütünün yaptığı saldırılardan sonra biz de zarar gördük. 2017 den beri toparlanma içerisindeyiz. Sağ olsun sektör toparlama gayretinde, yerel güçlerde bu işin içinde. Ama İzmir’de eksik olan bir şey var. Birliktelik göremiyoruz. Sektör birlikteliği sağlayamadık. Hap beraber hareket edemiyoruz. Herkes küsüyor o ona küsüyor. Napalım olmazsa olmaz deniyor bunlar doğru değil’ ifadelerini kullandı.



Ege’nin serin değil temiz suları

İzmir’e Antalya gibi büyük tesisler yapılamadığından söz eden Taşbaşı, ‘ İzmir Türkiye’nin en az bozulan şehirlerinden bir tanesi. Biz artık, Ege’nin serin değil, temiz suları diyelim. Ege de sezon kısa deniz soğuk algısını kaldırmış oluruz. Bodrum’dan hiçbir farkımız yok. Birlikte olma ivmesini sağlayabilirsek her şey daha güzel olur.

Otelcilerin Ticaret Odasında yer alması çok önemli bir gelişme. Ama eksik TBMM’de turizmci olması lazım. Siyaset ekonominin bir parçası. Birlikteliği sağlarsak İzmir’in gelişmesine katkı sağlarız. İnanın ben hiç karamsar değilim. Türkiye turizmi çok güzel günler görecek. Verilen emekler karılıksız kalmaz. İzmir turizminin de çok önemli yerlere geleceğini düşünüyorum’ şeklinde konuşmasını bitirdi.