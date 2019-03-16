İşsizliği yabancı yatırım çözer

Ege Serbest Bölge A.Ş Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ülkedeki işsizlik sorununun çözülmesi için yabancı yatırımcının gelmesi gerektiğini belirterek, 'Yabancının gelebilmesi için de birinci şart Türkiye'ye güven duyması. Ekonomiye, siyasete, ülkeye ve pazara güven duyması lazım' dedi

Halil Özcan - Türkiye'de işsizlik sorunu artmaya devam ediyor. Bünyesinde 175 firma ile 20 bin kişiye istihdam sağlayan Ege Serbest Bölge A.Ş (ESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, gündemi değerlendirdi. "İşsizliği çözmenin tek yolu işyeri açmak" diye söze başlayan Güler, "Günümüzde işyeri açmak da özel sektöre düşüyor. Özel sektöre baktımığımızda da iki kaynak var. Yurt içindeki yatırımcıların yatırım yapması lazım ki bu sınırlı. Türkiye'de malesef Türk insanının yeterli iş yaratacak kapital birikimi yok. Bunun mutlaka desteklenmesi gerekiyor ve yurt dışından da yatırımcı getirmek lazım" diye konuştu.

Topyekün düzelme

Yabancı yatırımcının gelmesi için de yatırım ortamını iyileştirmeden geçtiğine dikkat çeken Güler, "Yatırım ortamını iyileştirmek demek, aslında memleketteki her şeyi iyileştirmek demek. Bize düşen, yatırımcının gelip kendini güvende hissederek yatırımını yapabileceği yerleri hazır hale getirmek. Serbest bölgeler bunun için uygun yerler. Ne kadar fazla yabancı yatırımcıyı çekebilirsek uzun vadeli yatırım yapabilecek şirketleri Türkiye'ye çekebilirsek bizim yapacağımız en büyük katkı bu olur. Onun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İnandırıcı olmalıyız

Güler, yabancı yatırımcı kolay gelmemesi ve Türkiye'den çıkışı hakkında, "Her şey güvenden kaynaklanıyor. Hepimizin bildiği gibi kalıcı yatırımcı uzun vadeli bakmak zorunda. Çünkü milyonlarca dolar para yatırıyor ve gelip çıkmaları çok zor. Gelebilmesi için de birinci şart güven duyması. Ekonomiye güven duyması, siyasete güven duyması, ülkeye güven duyması, pazara güven duyması. Bunu sağlayacak adımların atılması lazım. En önemlisi de hemen tanıtım yapılması lazım. Uzun vadede yapılacak çok şey var ama kısa vadede hemen yapılması gereken şey, yatırımcının güven içinde olduğuna inandıracak adımların atılması ve bu tanıtımların yapılması lazım."

Japonları İzmir'e getireceğiz

Son zamanlarda Türkiye'den kaçan yatırımcı sayısının az olduğunu ileri süren Güler, şöyle devam etti: "Esas problem yeni yatırımcıları getirebilmek. Türkiye'yi tanıyan, buradaki çalışma ortamını bilen yabancılar burada kalıyor aslında. Ama özellikle son yıllarda yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesini zorlaştıran, yurt dışında Türkiye'ye karşı bir negatif algı var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Gerçekleri anlatmak lazım. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışına gidip Türkiye'yi, İzmir'i anlatıyoruz. En güzeli yabancı yatırımcıları Türkiye'ye getirip burayı göstermek. Negatif algıyı ancak bu şekilde yenebiliriz."

ESBAŞ olarak bu yıl iki büyük organizasyon yapacaklarını anlatan Güler, "Bunlardan birisi Japon yatırımcıları getiriyoruz. Biz her sene, serbest bölgeyi tanıtmak için Japonya'ya gidiyoruz ama bu sene onları buraya getireceğiz. Ege Serbest Bölgesi'nde havacılıkta ciddi yatırımlar var. Daha çok batıdaki potansiyel şirketleri Türkiye'ye getirmek için organizasyon yapacağız. Olumlu bakmazsak hiçbir zaman bir yere gidemeyiz." dedi.