İşsizlik açıklandı. Son 7 yılın zirvesinde

İşsizlik oranı açıklandı. Yüzde 1,9 puan daha artan işsiz sayısı, yüzde 12,7 ile son 7 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı açıklandı. Yüzde 1,9 puan daha artan işsiz sayısı, yüzde 12,7 ile son 7 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 45,1 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 51,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2016 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Aralık 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 32,7 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM AZALDI, İŞSİZLİK ARTTI

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi azalarak 27 milyon 301 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 46,2 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 49 bin kişi artarak 3 milyon 717 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 12 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 668 bin kişi artarak 3 milyon 872 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile yüzde 14,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık artış ile yüzde 24 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,9 puanlık artış ile yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 221 bin kişi artarak 26 milyon 669 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 45,1 oldu.Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 88 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 307 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4’ü tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 6,9’u inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1 puan arttı.İşgücü 2016 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 888 bin kişi artarak 30 milyon 540 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.Aralık 2016 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 32,7 olarak gerçekleşti.Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi azalarak 27 milyon 301 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 46,2 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 49 bin kişi artarak 3 milyon 717 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 12 oldu.