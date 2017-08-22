İşsizlik maaşı ve rapor parası alacaklar dikkat!

İşsizlik maaşı ve rapor alanlara müjde. Yapılan açıklamada ödemelerin bayramdan önce yapılacağı belirtildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram öncesi işsizlik parası ve sağlıktan dolayı rapor alanların ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.



Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, ödemelerin 25 Ağustos'ta yapılacağı belirtildi.



Bakanlığın açıklaması şu şekilde: İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, yarım çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı ödemeleri her ayın son günü itibariyle yapılmaktadır.



Bakanlar Kurulu Kararıyla 28-29.08.2017 tarihlerinin ve 2017 yılı Ağustos ayı ödeme günü olan 31.08.2017 tarihinin idari tatil sayılması sebebiyle ödemeler, 25.08.2017 Cuma gününden itibaren yapılacaktır.



İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte PTT şubelerine başvurarak ödemelerini alabileceklerdir.