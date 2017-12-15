İşsizlik rakamları açıklandı. İşte son rakam...

Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişi olarak kayıtlara geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi azalarak 3 milyon 419 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 10,6 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranında değişim olmadı.



Eylülde tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 20 oldu.



İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 0,8 puanlık azalışla yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.