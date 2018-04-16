İşsizlik rakamları açıklandı: Yine çift hanede!

İşsizlik, 2018 Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,2 puanlık azalış ile yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,2 puanlık azalış ile yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,5 puanlık azalış ile yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,6 puanlık azalış ile yüzde 19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,2 puanlık azalış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.



İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,4 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 46,4 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payında ise değişim gözlenmedi.



İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,2 olarak gerçekleşti.



KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Ocak 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 21,8 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı, işsizlik azaldı



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 28 bin kişi artarak 28 milyon 937 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,9 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 5 bin kişi azalarak 3 milyon 163 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 9,9 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 50 bin, hizmet sektöründe 4 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 53 bin, inşaat sektöründe 29 bin kişi arttı.