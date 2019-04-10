İstanbul Havalimanı'na jet yakıtı Socar'dan

İGA'nın açtığı jet yakıtı ihalesini, SOCAR Aviation markası ile kazandı. SOCAR Türkiye Ticaret Başkanı Murat Erdoğan, 5 yıl boyunca İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların yıllık jet yakıtı ihtiyacının 700 bin tonunu karşılayacaklarını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'na jet yakıtı Socar'dan
10 Nisan 2019 Çarşamba 13:06

SOCAR Türkiye Ticaret Başkanı Murat Erdoğan, Socar Türkiye'nin akaryakıt ikmali alanında önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Türkiye'de havacılık sektörü büyüyor. Tam kapasite çalışmaya başladığında, İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'deki jet yakıtı tüketiminin yüzde 60'ını oluşturacağı öngörülüyor. İstanbul Havalimanı ve Türk havacılık sektörüyle birlikte büyüyen markamız Socar Aviation'ın, yurtiçi ve yurtdışındaki önemli rakipleri arasında böyle önemli bir hacmi ikmal edecek olması, bizim için çok gurur verici" diye konuştu. Bir SOCAR iştiraki olan STAR Rafineri'nin tam kapasite üretime geçmesiyle yılda 1,6 milyon ton jet yakıtı üreteceğini anımsatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "SOCAR Aviation, kurulduğu günden beri çok önemli işlere imza attı. Pek çok havalimanının jet yakıtı tedarikçisi oldu. Artık STAR Rafineri'nin üretimiyle de yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. SOCAR Türkiye'nin kurduğu entegre değer zinciri içinde faaliyetlerimizi genişleterek sürdüreceğiz."

Etiketler; #İGA #istanbul havalimanı #SOCAR Aviation #jet yakıtı #ihale
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