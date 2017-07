İşte yerli tavuk Anadolu T

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Yerli tavuk Anadolu T" ile dünyadaki 4'üncü etçil hatın artık Türkiye olduğunu belirtti

Türkiye'de ilk kez geliştirilen "etçi damızlık tavuk" ve "siyah pirinç" ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "yerli tavuk Anadolu T" ile dünyadaki 4'üncü etçil hatın artık Türkiye olduğunu belirtti. Çelik, "Bu proje için 20 milyon TL harcama yapıldı. Bu gelişme dışa bağımlılığı azaltacak ve orta vadede de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak" dedi.



Çelik, "Tavuk eti sektörünün dünyadaki ekonomik büyüklüğü 200 milyar dolardır. Dünyada kanatlı et üretiminin yüzde 90'ını tavuk eti oluşturmaktadır. Türkiye yılda 2 milyon tavuk eti üretmektedir. Dünyada ABD, Brezilya ve Çin ise tavuk eti üretiminde ilk 3 sırayı paylaşırken, Türkiye 9'uncu sıradadır. İhracata ise 11'inci sıradayız ve 2016 yılında 337 bin ton tavuk eti ihraç etmiş bulunmaktayız. Dünyadaki et tüketiminin yüzde 37'sini kanatlı et oluşturuyor ve Türkiye'deki kişi başı tavuk eti tüketimi yıllık 22 kilogram civarında ve dünyadaki tüketimde de 7'inci sıradayız" şeklinde konuştu.



"DÜNYADA DÖRDÜNCÜ BİR HAT ŞUAN YOK"

"4'TE BİR FİYATINA TEMİN EDİLEBİLECEK"

Kanatlı sektörünün en hassas konusunun damızlık materyali geliştirilmesi ve temini olduğunu dile getiren Bakan Çelik, dünyada kendi etçi damızlık hayvanını geliştirmiş ülke sayısının sadece 3 olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:"Bu ülkeler Almanya, Amerika ve Fransa'dır. Dünya tavuk eti üretiminin yüzde 90'ını bu ülkelerden karşılamaktadır. Bu ülkelerdeki firmalardan hatlar alınarak tavuk üretimi gerçekleşmektedir. Şuan dünyada dördüncü bir hat şuan yok. Biz de sektörde söz sahibi olmak adına yürüttüğümüz bu çalışmaların sonucunu bugün almış bulunuyoruz ve dünyadaki 4'üncü etçil hat bugün itibariyle Türkiye olmuştur. Kendi Ar-Ge'mizden kendi damızlık tavuğumuzu geliştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje için 20 milyon TL harcama yapıldı. Bu gelişme dışa bağımlılığı azaltacak ve orta vadede de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak. Geliştirilen etçi tavuklarımızda 42 günde elde edilen canlı ağırlık 2 kilo 850 gram ile 2 kilo 920 gram arasındadır. Günde 1.6 kilogram yem ile 1 kilo et aldığı da düşünülerek şuanda piyasadaki eş değer tavuklarla yarışabilir haldedir. Geliştirilen etçi tavuk özel sektörle de paylaşıldı ve talepler alınmaya başlandı.2017 Aralık ayından itibaren özel sektöre etlik ebeveynler verilmeye başlanacaktır. Ayda takriben 16 bin, yılda ise 200 bin ebeveyn verilmesini öngörüyoruz. İlk etapta sektördeki yüzde 10'luk paya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 200 bin tonu karşılayacak başlangıçla piyasaya girmiş oluyoruz. Artık bu konuda ithalata son veren ve kendi kendine etçi tavuğunu üretebilen bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz. Maliyeti açısından ithal edilen civcivlerin fiyatı 4 euro iken, bizim piyasaya süreceğimizin fiyatı 4 TL'dir, yani 4'te bir fiyatına temin edilebilecektir. Yılda 15 milyon damızlık civciv veya yumurta ithal ettiğimiz göz önüne alınırsa bu kapsamda büyük bir açık kapanmış olacak. Bu ürünü elde etmemizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.