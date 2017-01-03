İşte zamlı memur maaşları. Kim ne kadar alacak?

Memur maaş katsayıları, yüzde 3'lük ocak ayı zammına göre yeniden belirlendi

Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı ocak ayı itibarıyla 0,096058'e, taban aylık katsayısı 1,503595'e, yan ödeme katsayısı da 0,030462'ye çıkarıldı.



Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 3,04 artış meydana geldi.



12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan hizmetlinin temmuzda 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi. Buna göre, her iki çalışan kesimindeki maaş artışı yüzde 3,3 oldu.



7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin temmuzda 3 bin 7 lira olan maaşı 99 lira yükselerek 3 bin 106 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memurunun 3 bin 818 lira olan maaşı da 124 lira artışla 3 bin 942 liraya çıktı. Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin maaşı yaklaşık yüzde 3,3, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaşı ise yüzde 3,2 arttı.



Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 5 bin 257,87 liraya yükseldi.



Emeklilerin maaşları



Bu arada, memur emeklileri de maaşlarını toplu sözleşme gereği yüzde 3 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emekliler ise maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu olan yüzde 4,73 zamlı alacak.



Devlet memurları ve sözleşmeliler, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.



