İstedikleri asgari ücret miktarını açıkladılar: Hemen imza atarız!

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım." dedi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci toplantısını Türk-İş'te yaptı.



Toplantının devam ettiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili taleplerini sıraladı.



Daha önce asgari ücretle ilgili rakamsal taleplerini TÜİK'in bir işçi için hesapladığı asgari geçim endeksini paylaşmasının ardından kamuoyuna açıklayacakları yönündeki değerlendirmelerini anımsatan Atalay, "TÜİK'in resmi rakamı şimdi elimizde. Şu anda bin 893 lira 90 kuruş TÜİK'in resmi açıklaması. Devletin kurumunun açıkladığı bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım. Türk-İş olarak bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu belki süper bir rakam değil ama bizim için makul bir rakam." diye konuştu.



Atalay, bir soru üzerine, "İşverenlere sağlanan 100 liralık asgari ücret desteğinin örgütlü olan iş yerlerinde devam etmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte, asgari ücretin vergi kesintisinden etkilenmemesi yönündeki uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesini istiyoruz." dedi.



Taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye de değinen Atalay, şu bilgileri verdi:



"Bugün geldiğimiz noktada, KİT'lerdeki problemin de büyük bölümünün çözüleceği gözüküyor. Sayın Çalışma Bakanı bununla ilgili sizlere açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. KİT'lerde demiryollarında, PTT'de değişik kurumlarda problem vardı. Bunlarla ilgi Başbakanın talimatı neticesinde Maliye ile Çalışma bakanlıkları bir çalışma yürütüyor. Bugün Sayın Çalışma Bakanı ile beraberdik. Bununla ilgili problem olmayacağını söylediler. Ama sonucu görmek için Sayın Bakanın yapacağı açıklamayı bekleyeceğiz."





"Sınavın işçilerin kadroya geçirilmesinde engel olduğunu düşünmüyoruz"



KİT'lerdeki çalışanların kadroya alınıp alınmayacağına dair kamuoyunda büyük bir merak olduğunu ifade eden Atalay, "Bunların kadroya geçmesiyle ilgili hükümet çalışma yapıyor. Bu çalışanların bu kapsamın dışında olmadığını şu anda ben düşünüyorum. Resmi açıklamayı Sayın Bakanın yapması lazım." diye konuştu.



Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde sınav şartına da değinen Atalay, "Biz sınavın işçilerin kadroya geçirilmesinde engel olduğunu düşünmüyoruz. Bu vasıfları kim karşılıyorsa, kim 12 ay çalışıyorsa bunlar kadroya alınacak. Bununla ilgili tereddüt var ama bu tereddüde gerek yok." dedi.





"Sene sonu olmadan taşeron düzenlemesi yasalaşacak"



Atalay, konfederasyon olarak taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda yıllardır büyük çaba harcadıklarını belirterek, bu sorunun çözülme aşamasına gelmesinde kendileri ve hükümet kadar basın mensuplarının da büyük katkısının bulunduğunu söyledi.



Hükümetin taşerona kadro düzenlemesini yılbaşı öncesi TBMM'ye sunacağı görüşünü paylaşan Atalay, "Benim aldığım bilgi, sene sonu olmadan taşeron düzenlemesi yasalaşacak." dedi.



Özel güvenliklerin kadroya alınması konusunda problem görmediğini dile getiren Atalay, "850-900 bin kişinin kadroya alınacağı yerde bu iş 10 gündür. KİT'lerdeki 50 bin kişinin gölgesinde kalıyordu. Çözülecek olması sevindirici" ifadelerini kullandı.