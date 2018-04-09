'İTB seçimleri, rakı sofralarında belirlendi' sözü, disipline verilmedi

İzmir Ticaret Borsası'nın Kuru Üzüm Toptan Ticareti Meslek Komitesi'ndeki meclis üyelerinin rakı sofralarında belirlendiğini ifade eden Tayfur Gürcan'ın yeni yönetim tarafından disipline sevk edildiği iddialarına yönelik konuşan İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman, 'Yönetim daha yeni kuruldu. Disipline sevk söz konusu değil. Rakı sofrasında belirlendi demecini ise seçimi kaybetmenin verdiği hezeyanla vermiş ve çok da yanlış olmuş' dedi

Ali Budak- Geçtiğimiz günlerde gazetemiz tarafından İzmir Ticaret Borsası'nın Kuru Üzüm Toptan Ticareti Meslek Komitesi'ndeki meclis üyelerinin rakı sofralarında belirlendiği iddiasını gündeme taşımıştık. Seçimlerde ilkesiz davranıldığını ve rakı masalarında oyların satın alındığı iddiasını öne süren eski İTB Meclis Üyesi Tayfur Gürcan, 'TARİŞ, seçimleri rakı masasında kaybetti. Bu seçimde üretici kaybederken tüccar kazandı' demişti. Bu iddialarının ardından yeni yönetin Tayfur Gürcan'ı disipline sevk ettiği iddialarına İTB Yönetim Kurulu Üyesi

Saçma bir açıklama

İzmir Ticaret Borsası, Kuru Üzüm Toptan Ticareti Meslek Komitesi'ndeki meclis üyelerinin rakı sofralarında belirlendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman, 'Seçimi kaybetme telaşıyla yapılan saçma sapan bir açıklama. Başka bir şey değil. Öyle bir durum akla sığacak bir şey mi? Elinde delili ya da fotoğrafı varsa da yayınlasın o zaman. Bu tip seçimlerde herkes kahvaltı ya da yemek düzenler. Burada isteyen içer, isteyen içmez. Rakı sofralarında belirlendi söylemi amacını aşıyor. Tabi elinde herhangi bir delili varsa da gösterir' dedi.



Üzüm tescilleri var

TARİŞ'in seçimleri kaybetmesiyle İTB'de üreticinin temsil edilmediğine yönelik geliştirilen eleştirinin de yanlış olduğunu söyleyen Arman, şöyle devam etti: 'Üretici temsil edilmiyor diyen arkadaş geçen dönem 4 oyla seçildi. Yani üretici 4 oyla mı temsil ediliyor? Yeni seçilenler ise yüksek bir oy oranıyla ve rakiplerine fark atarak seçildi. Seçim sonuçları ortada. Yeni seçilenler odamıza geçen sene için 23 milyon liralık üzüm tescili yaptırmış. Bu insanlar üzümü değil de neyi temsil edecek? Petrolcü diye söylem geliştiriliyor. Herkes ek bir iş yapabilir. Petrol, inşaat ya da hayvancılık. Seçimi kaybetmenin verdiği hezeyanla bir demeç vermiş çok yanlış olmuş.'

Gerçekçi değil

Yaşanan olayın kendi sektöründe yaşanmadığını ve bu konuda bir şey yapamayacağına dikkat çeken Arman, 'Bu duruma karşı kendi sektöründeki arkadaşlarının gerekli çalışmaları yapacağını düşünüyorum. Şu an için ise disiplin kuruluna sevk edildi diye bir şey yok. Bu açıklama gerçek değil. Daha yönetim ve disiplin kurulu üyeleri bile dün belirlendi. Henüz onunla ilgili bir çalışmamız olmadı' diye konuştu.

Fotoğrafları var

Bunun yanı sıra disipline sevk edilmeyi çok önemsemediğini belirten Tayfun Gürcan, 'Bu işin ortada fotoğrafları var. Adamlar kaç gün gitmiş, gelmiş. Masada yemek ve rakı kısacası her şey ortada. Bu saatten sonra savunma bile yapmam. Zaten artık borsa umurumda dahi değil. Tescilimi de Turgutlu'da yaptıracağım. Orada yaptırmak zorunda da değilim. Kazandıktan sonra verilen yemek önemli değil. Burada seçim öncesi birden fazla verilen yemek olduğunu söz ediyoruz. Bu haber yapıldıktan sonra iş büyüdü. Konuşmasaydık sıkıntı yoktu. Seçim günü bize oy kullananlar ne zaman yemek yiyeceğiz diye soruyordu. Neyse bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum' dedi.

TARİŞ sessizliğini koruyor

Bu süreçte ise TARİŞ hala sessizliğini koruyor. Üreticinin temsilcisi TARİŞ'in seçimler sonucunda meclise girmemesiyle bundan sonra ne yapacağı da bilinmiyor. Ancak odaya üzüm tescili yaptırma işlemini ise başka bir odaya taşıyıp taşımayacağı ise bilinmiyor. - Geçtiğimiz günlerde gazetemiz tarafından İzmir Ticaret Borsası'nın Kuru Üzüm Toptan Ticareti Meslek Komitesi'ndeki meclis üyelerinin rakı sofralarında belirlendiği iddiasını gündeme taşımıştık. Seçimlerde ilkesiz davranıldığını ve rakı masalarında oyların satın alındığı iddiasını öne süren eski İTB Meclis Üyesi Tayfur Gürcan, 'TARİŞ, seçimleri rakı masasında kaybetti. Bu seçimde üretici kaybederken tüccar kazandı' demişti. Bu iddialarının ardından yeni yönetin Tayfur Gürcan'ı disipline sevk ettiği iddialarına İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman , disiplin iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.İzmir Ticaret Borsası, Kuru Üzüm Toptan Ticareti Meslek Komitesi'ndeki meclis üyelerinin rakı sofralarında belirlendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İTB Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman, 'Seçimi kaybetme telaşıyla yapılan saçma sapan bir açıklama. Başka bir şey değil. Öyle bir durum akla sığacak bir şey mi? Elinde delili ya da fotoğrafı varsa da yayınlasın o zaman. Bu tip seçimlerde herkes kahvaltı ya da yemek düzenler. Burada isteyen içer, isteyen içmez. Rakı sofralarında belirlendi söylemi amacını aşıyor. Tabi elinde herhangi bir delili varsa da gösterir' dedi.TARİŞ'in seçimleri kaybetmesiyle İTB'de üreticinin temsil edilmediğine yönelik geliştirilen eleştirinin de yanlış olduğunu söyleyen Arman, şöyle devam etti: 'Üretici temsil edilmiyor diyen arkadaş geçen dönem 4 oyla seçildi. Yani üretici 4 oyla mı temsil ediliyor? Yeni seçilenler ise yüksek bir oy oranıyla ve rakiplerine fark atarak seçildi. Seçim sonuçları ortada. Yeni seçilenler odamıza geçen sene için 23 milyon liralık üzüm tescili yaptırmış. Bu insanlar üzümü değil de neyi temsil edecek? Petrolcü diye söylem geliştiriliyor. Herkes ek bir iş yapabilir. Petrol, inşaat ya da hayvancılık. Seçimi kaybetmenin verdiği hezeyanla bir demeç vermiş çok yanlış olmuş.'Yaşanan olayın kendi sektöründe yaşanmadığını ve bu konuda bir şey yapamayacağına dikkat çeken Arman, 'Bu duruma karşı kendi sektöründeki arkadaşlarının gerekli çalışmaları yapacağını düşünüyorum. Şu an için ise disiplin kuruluna sevk edildi diye bir şey yok. Bu açıklama gerçek değil. Daha yönetim ve disiplin kurulu üyeleri bile dün belirlendi. Henüz onunla ilgili bir çalışmamız olmadı' diye konuştu.Bunun yanı sıra disipline sevk edilmeyi çok önemsemediğini belirten Tayfun Gürcan, 'Bu işin ortada fotoğrafları var. Adamlar kaç gün gitmiş, gelmiş. Masada yemek ve rakı kısacası her şey ortada. Bu saatten sonra savunma bile yapmam. Zaten artık borsa umurumda dahi değil. Tescilimi de Turgutlu'da yaptıracağım. Orada yaptırmak zorunda da değilim. Kazandıktan sonra verilen yemek önemli değil. Burada seçim öncesi birden fazla verilen yemek olduğunu söz ediyoruz. Bu haber yapıldıktan sonra iş büyüdü. Konuşmasaydık sıkıntı yoktu. Seçim günü bize oy kullananlar ne zaman yemek yiyeceğiz diye soruyordu. Neyse bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum' dedi.Bu süreçte ise TARİŞ hala sessizliğini koruyor. Üreticinin temsilcisi TARİŞ'in seçimler sonucunda meclise girmemesiyle bundan sonra ne yapacağı da bilinmiyor. Ancak odaya üzüm tescili yaptırma işlemini ise başka bir odaya taşıyıp taşımayacağı ise bilinmiyor.