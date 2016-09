Hayvan sıkıntısı yok

'Üretici besilik dana yetiştirmek istemiyor'



Türkiye'deki besilik dana üretimini arttırmak gerekiyor

Bayramda elde kalan olacak

Et ve Süt Kurumunun besilik hayvan talebini karşılamak üzere imzaladığı protokol kapsamında Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği organizasyonuyla Brezilya'dan Brangus cinsi 17 bin besilik sığır, İzmir Limanı'na getirildi. Bakanlar Kurulu'nun 400 bin baş besilik sığır ithalatı için yetki verdiği Et ve Süt Kurumunun mayıs ayında besicilerden topladığı talep sonrası imzaladığı protokol kapsamında ilk ithal hayvanlar, İzmir Limanı'na geçtiğimiz hafta giriş yaptı. 17 bin hayvan, gümrük vergisine tabi olmadan ülke genelindeki 250 işletmeye gönderilmeye başlandı. Gelen sığırların kilogramının 3,9 dolardan alındığı, geçmişteki ithalatların ise 5 dolardan yapıldığını açıklayan yetkililer, hayvan başına ortalama 1000 ila 1200 lira daha düşük fiyatla girdi sağladıklarına dikkat çekti.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in üreticiyi aracılara ezdirmeyecekleri yönündeki sözlerinin bir sonucu olarak besilik sığır ithalatının doğrudan devlet tarafından yapılmaya başlandığına da dikkat çekiliyor. Ancak kurban öncesi gerçekleşen 17 bin hayvan ithalatı başka spekülasyonları da beraberinde getirdi. Kurban Bayramı'nda hayvan sıkıntısına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını belirten İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve İTB Et Perakende Ticareti Üyesi Bülent Arman, 'Türkiye Kurban Bayramı'nda hayvan sorunu yaşamayacak. Yerli üreticileri rahatlıkla ülkedeki ihtiyacı karşılayabilecek durumda. Hayvanların ithal edilme nedeni tamamen besilik hayvanı arttırmak için yapılıyor. Ülkemizde besilik dana konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntının uzun vadede aşılması için de hükümet hayvan ithal ediyor' ifadelerini kullandı.Aracıyı kaldırmak amacıyla besilik hayvan ithalatını direkt hükümetin yaptığına dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bülent Arman, 'Daha da gelecek. İhale çok daha fazla hayvan için yapıldı. Bu gelenler sadece ilk parti. İthal edilenlerin hepsi besilik dana. Zaten iç piyasada yeterli kadar besilik dana olmadığı ve bu konuda ciddi sıkıntı yaşandığı için bu ithalat yapıldı. İthal edilmesi de gerekiyordu. Çünkü kendimiz yetiştiremiyoruz. Şu an için başka da çözümü olmadığı için ithal edildi. Üretici besilik dana yetiştiriciliğini istikrarlı bir şekilde sürdürmüyor. Çünkü üreticinin istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için bu işten para kazanması gerekiyor. Ancak üretici para kazanmadığı için de hayvancılıkla uğraşmayı bırakıyor. Temel mesele bu. Öncelikle bu sorunun çözülmesi gerekir' dedi.Tarım Bakanı Faruk Çelik'in Türkiye'de etin kilogram fiyatının 14 liraya çekilebileceğini ancak böyle bir durumda hayvanların kesime gönderileceğini ve bu yüzden de bunu yapmadıklarını söylediğini hatırlattığımız Arman, konuyla ilgili şunları söyledi: Çok doğru söylemiş. Bakanımıza katılıyorum. Bütün dünyada bu işi başarmış ülkelerde yapılanın aynısının yapılması gerekiyor. İçerdeki üretimin arttırılmasını sağlamamız gerekiyor. İşte bu noktada sorun var. Türkiye'de hep damızlık süt danası ithalatı yapılıyor. Bu da aşırı süt üretimine neden oluyor. Sonrasında da çare bulunamayınca ya devlet alıyor ya da süt tozu yapılıyor. Bu dengeye kavuşmadığı müddetçe içerdeki bu sıkıntı sürecek. Öncelikle besilik hayvan üretimin desteklenmesi gerekiyor. Devlet bundan dolayı da besilik dana ithal etti. Hükümet teşviklerini de açıkladı. Sadece süt üretimine teşvik yapılması yeterli değil. Et ırkından damızlık hayvanlara teşvik verilmesi lazım ki ülkede et üretimi daha ekonomik ve verimli yapılabilsin. Ancak bunun tersine ülkede daha çok süt ırkı hayvanların erkek buzağılarını besliyor ve bu şekilde et ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz.Kurban Bayramı'nda hayvan sıkıntısı yaşanmayacağına dikkat çeken Arman, 'Hayvan sıkıntısı yaşanmaz. Zaten fiyatları yüksek olduğu için üretici elindekini bile bitiremeyebilir. Küçükbaş hayvan fiyatları 750-1250 lira arası değişirken, büyükbaşta 7/1 hisse oranı ise 1200-1500 arasında seyrediyor. Kurbanlarda büyükbaşa hisse olarak giriliyor. Buna da dikkat çekilmesi lazım. Yoksa dananın fiyatı 8500'den başlıyor' dedi.